Эксперт рассказал, как защититься от туберкулеза

Доктор медицинских наук, профессор, ведущий научный сотрудник центрального НИИ туберкулеза Игорь Степанян в эфире «МИР 24» заявил, что потребовались десятилетия, чтобы добиться уверенной динамики снижения заболеваемости и смертности от этой болезни в России.

Девиз этого года – «Да, мы можем ликвидировать туберкулез!» В последние годы в России отмечается положительная динамика по снижению заболеваемости: в 2021 году ВОЗ признала Россию лидером в борьбе с туберкулезом, а в прошлом году Россия вышла из списка стран с высоким уровнем туберкулеза.

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«Еще несколько лет назад по этому показателю мы были на уровне 1990 года. Все, что последовало потом – перестройка, миграция, потеря работы, обнищание – привело к двукратному увеличению заболеваемости туберкулезом. Откат от этого «девятого вала» туберкулеза занял 30 лет. Это социально зависимая болезнь. Успехи были достигнуты, в первую очередь, за счет государственных мер», – заявил эксперт.

Статистика ВОЗ говорит о том, что бактерией туберкулеза инфицировано около трети населения Земли. Игорь Степанян считает главной особенностью туберкулеза то, что инфекция, попадая в организм человека, не обязательно вызывает болезнь. Заболевает обычно около 10% зараженных. Остальные живут с латентной инфекцией. Туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в мире.

Игорь Степанян рассказал, что с 1944 года несколько раз отмечалась полная победа над туберкулезом. Но палочка приспосабливается к новым условиям и продолжает борьбу за свое существование. Она выживает и в снегу, и в земле, не боится спирта и кислот, любит влагу. Специалист отметил, что не любит палочка Коха ультрафиолет и прямые солнечные лучи. Еще и поэтому заболеваемость связана с условиями проживания – в первую очередь заболевают люди, ослабленные неблагоприятными условиями жизни.

С конца прошлого века отмечается резистентность возбудителя туберкулеза к специфическим лекарствам. Поэтому лечение от этой болезни длительное, около двух лет.