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20 минут назад

Перечислены методы понижения высокой температуры

RT на русском

Старший врач-терапевт клиники академика Ройтберга Олеся Савельева дала рекомендации по понижению высокой температуры.

Перечислены методы понижения высокой температуры
Фото: unsplashunsplash

«Для снижения температуры обычно используют парацетамол или аспирин. Если эти препараты не помогают, врач назначает приём ибупрофенов», — рассказала терапевт в разговоре с «Газетой.Ru».

Один из немедикаментозных способов снизить температуру — физическое охлаждение тела. Эффективно прикладывание ко лбу холодного полотенца, смоченного водой или обёрнутого вокруг куска льда. Также можно обмывать холодной водой конечности и лицо.

По её словам, к действенным народным жаропонижающим средствам относят варенье и горячие отвары из ромашки, чёрной смородины или малины.

Болезни и лекарства,
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