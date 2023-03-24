Колоректальный рак: что важно знать

Колоректальный рак — это заболевание, при котором клетки в толстой или прямой кишке разрастаются бесконтрольно.

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Иногда его для краткости называют раком толстой кишки.

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Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, у кого и почему чаще встречается это заболевание, как его диагностируют и лечат, и есть ли профилактика.

У кого (мужчины или женщины) и в каком возрасте чаще появляется колоректальный рак? Почему?

Риск колоректального рака увеличивается с возрастом. Колоректальный рак может возникать у молодых людей и подростков, но большинство случаев колоректального рака возникает у людей старше 50 лет. Средний возраст на момент постановки диагноза рака толстой кишки для мужчин составляет 68 лет, а для женщин — 72 года.

Какие причины возникновения колоректального рака? Может ли колоректальный рак передаваться по наследству?

Очень небольшая часть колоректального рака вызвана унаследованными генными мутациями. Многие из этих изменений ДНК и их влияние на рост клеток теперь известны. Например:

Семейный аденоматозный полипоз (САП), синдром Гарднера вызываются наследственными изменениями в гене АРС. Ген APC представляет собой ген-супрессор опухоли; обычно это помогает контролировать рост клеток. У людей с наследственными изменениями в гене APC этот «тормоз» роста клеток отключается, вызывая образование сотен полипов в толстой кишке. Со временем рак почти всегда развивается в одном или нескольких из этих полипов.

Синдром Линча (наследственный неполипозный рак толстой кишки) вызывается изменениями в генах, которые обычно помогают клеткам восстанавливать повреждённую ДНК. Мутация в одном из генов репарации ДНК, таких как MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 и E-PCAM, может привести к тому, что ошибки ДНК останутся неисправленными. Эти ошибки иногда влияют на гены, регулирующие рост, что может привести к развитию рака.

Синдром Пейтца-Егерса вызывается наследственными изменениями в гене STK11 (LKB1), гене-супрессоре опухолей.

В большинстве случаев колоректального рака мутации ДНК, которые приводят к раку, приобретаются в течение жизни человека, а не передаются по наследству. Определенные факторы риска, вероятно, играют роль в возникновении этих приобретенных мутаций, но до сих пор неизвестно, что вызывает большинство из них.

Насколько питание оказывает прямое влияние на развитие колоректального рака?

Диеты, включающие много овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов, связаны со снижением риска рака толстой или прямой кишки. Кроме того, употребление в пищу красного мяса (говядина, свинина или баранина) и мясных полуфабрикатов, связаны с повышенным риском колоректального рака.

Какие симптомы колоректального рака?

Изменение характера стула, такое как диарея, запор или сужение стула, длящееся более нескольких дней.

Ощущение, что вам нужно опорожнить кишечник, но оно не облегчается.

Ректальное кровотечение с ярко-красной кровью.

Кровь в стуле, из-за чего стул может выглядеть тёмно-коричневым или чёрным.

Спазмы или боль в животе (животе).

Слабость и усталость.

Непреднамеренная потеря веса. Колоректальный рак может не вызывать симптомов сразу, но если это произойдёт, он может проявляться следующими симптомами:

Как диагностируют колоректальный рак?

Если есть симптомы, которые могут соответствовать колоректальному раку врач порекомендует одно или несколько обследований и анализов, указанных ниже, чтобы найти причину.

Анализы для поиска крови в стуле

Если вы обращаетесь к врачу из-за анемии или симптомов, которые у вас есть (кроме явного кровотечения из прямой кишки или крови в стуле), может быть рекомендован анализ кала на наличие крови, невидимой невооруженным глазом (скрытая крови), что может быть признаком рака

Анализы крови

Ваш врач может также назначить определённые анализы крови, чтобы определить, есть ли у вас колоректальный рак. Эти тесты также могут быть использованы для мониторинга вашего заболевания, если у вас диагностирован рак.

Общий анализ крови (CBC): этот тест измеряет различные типы клеток в вашей крови. Он может показать, есть ли у вас анемия (слишком мало эритроцитов). Некоторые люди с колоректальным раком страдают анемией, потому что опухоль кровоточит в течение длительного времени.

Ферменты печени. Вам также может быть назначен анализ крови для проверки функции печени, поскольку колоректальный рак может распространиться на печень.

Онкомаркеры. Клетки колоректального рака иногда вырабатывают вещества, называемые онкомаркерами, которые можно обнаружить в крови. Наиболее распространенным онкомаркером колоректального рака является карциноэмбриональный антиген (СЕА/РЭА).

Анализы крови на этот онкомаркер иногда могут указывать на то, что может быть колоректальный рак, но их нельзя использовать отдельно для скрининга или диагностики рака. Это связано с тем, что уровни онкомаркеров иногда могут быть нормальными у больных раком и могут быть ненормальными по причинам, не связанным с раком.

Тесты на онкомаркеры чаще всего используются вместе с другими тестами для наблюдения за пациентами, у которых уже был диагностирован колоректальный рак. Они могут помочь показать, насколько хорошо работает лечение, или дать раннее предупреждение о возвращении рака.

Диагностическая колоноскопия

Диагностическая колоноскопия проводят, если необходимо обнаружить опухолевый процесс визуально и выполнить биопсию.

Для этого теста врач осматривает толстую и прямую кишку по всей длине с помощью колоноскопа — тонкой, гибкой, освещенной трубки с небольшой видеокамерой на конце. Он вводится через задний проход в прямую и толстую кишку. Через колоноскоп можно ввести специальные инструменты для биопсии или удаления любых подозрительных участков, таких как полипы.

Ректоскопия

Этот тест может быть сделан, если есть подозрение на рак прямой кишки. Для этого теста врач заглядывает внутрь прямой кишки с помощью ректоскопа — тонкой, жесткой, освещенной трубки с небольшой видеокамерой на конце. Его вводят через задний проход. Опухоль можно увидеть, измерить и определить ее точное местоположение. Например, врач может увидеть, насколько близко опухоль расположена к мышцам сфинктера, которые контролируют прохождение стула

Биопсия

Обычно, если подозрение на колоректальный рак обнаруживается с помощью любого скрининга или диагностического теста, во время колоноскопии проводится биопсия. При биопсии врач удаляет небольшой кусочек ткани специальным инструментом, пропущенным через эндоскоп. Реже для постановки диагноза может потребоваться хирургическое удаление части толстой кишки

Лабораторные исследования образцов биопсии

Образцы биопсии (из колоноскопии или хирургического вмешательства) отправляются в лабораторию, где их внимательно изучают. Если рак обнаружен, на образцах биопсии также могут быть проведены другие лабораторные анализы, чтобы помочь лучше классифицировать рак и, возможно, найти конкретные варианты лечения.

Компьютерная томография (КТ) сканирование

Компьютерная томография использует рентгеновские лучи для получения подробных изображений поперечного сечения вашего тела. Этот тест может помочь определить, распространился ли колоректальный рак на близлежащие лимфатические узлы или печень, легкие или другие органы.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) сканирование

Как и компьютерная томография, МРТ дает подробные изображения мягких тканей тела. Но при МРТ вместо рентгеновских лучей используются радиоволны и сильные магниты. Контрастное вещество под названием гадолиний может быть введено в вену перед сканированием, чтобы получить четкие изображения.

МРТ можно использовать для изучения аномальных областей в печени или головном и спинном мозге, которые могут быть причиной распространения рака.

Как часто нужно проходить скрининг колоректального рака (и с какого возраста)?

В первую очередь скрининг рекомендован людям с высоким риском заболевания.

Таким пациентам рекомендовано:

Начинать обследования лучше до 40 лет, если у родственника был диагностирован колоректальный рак в возрасте до 60 лет.

Начинать скрининговые мероприятия на 10–15 лет раньше срока, когда был выявлен самый молодой случай заболевания в семье.

Как лечат колоректальный рак? Есть ли хирургические методы лечения колоректального рака?

Хирургия часто является основным методом лечения рака толстой кишки на ранней стадии. Тип используемой операции зависит от стадии (степени) рака, его локализации в толстой кишке и цели операции.

Лучевая терапия — это лечение с использованием высокоэнергетических лучей (например, рентгеновских лучей) или частиц для уничтожения раковых клеток. Он чаще используется для лечения рака прямой кишки, чем рака толстой кишки. При некоторых видах рака толстой и прямой кишки одновременное лечение химиотерапией может улучшить эффективность лучевой терапии. Использование этих двух методов лечения вместе называется химиолучевой терапией.

Химиотерапия— это лечение противоопухолевыми препаратами, которые можно вводить внутривенно или принимать внутрь. Эти препараты проходят через кровоток и достигают большинства частей тела. Химиотерапия часто используется для лечения колоректального рака.

Что нельзя есть/пить при колоректальном раке?

продукты и напитки с высоким содержанием простых сахаров, такие как сладкие десерты и конфеты.

продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров, такие как свинина, — баранина, масло и полуфабрикаты.

копченые, маринованные или соленые продукты.жирная, жареная пища.

газированные напитки.

кофеин. Следующих продуктов следует избегать больным раком толстой кишки:

Есть ли профилактика колоректального рака?

Некоторые исследования показывают, что люди могут снизить риск развития колоректального рака, увеличивая физическую активность, поддерживая здоровый вес, ограничивая потребление алкоголя и избегая табака.

Какие осложнения могут быть после колоректального рака?

Закупорка толстой кишки, вызывающая непроходимость кишечника.Рецидив рака толстой кишки.Распространение рака на другие органы или ткани (метастазирование)Развитие второго первичного колоректального рака.

Как проходит реабилитация после лечения колоректального рака?

Когда лечение завершено, необходимо будет посещать врача в течение многих лет. Во время этих посещений ваши врачи спросят, есть ли у вас какие-либо проблемы, и могут провести осмотры и лабораторные тесты или визуализирующие тесты, чтобы найти признаки рецидива рака, нового рака или побочных эффектов лечения.

Частота последующих посещений и анализов будет зависеть от стадии вашего рака и вероятности его рецидива.