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1 час назад

Назван характерный для рака кишечника «тонкий» симптом

Слово и Дело

Какие изменения в самочувствии свидетельствуют о возможном развитии рака кишечника, объяснил врач-онколог Андрей Воробьев.

Назван характерный для рака кишечника «тонкий» симптом
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на привычки, связанные с туалетом. Наличие каких-либо изменений может указывать на развитие опасного заболевания, предупредил онколог. Существует и «тонкий» симптом, который свидетельствует о серьезной проблеме.

«Диагноз анемии может быть признаком внутреннего кровотечения, даже если вы не заметили крови в фекалиях», — отметил Андрей Воробьев, пишет «Медикфорум».

Потеря веса не всегда сопровождает рак кишечника. Однако больной может заметить, что у него практически отсутствует аппетит, предупредил врач-онколог. К другим симптомам злокачественной опухоли также относятся тошнота и вздутие живота.

Болезни и лекарства,Андрей Воробьев,
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