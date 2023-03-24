Назван характерный для рака кишечника «тонкий» симптом

Прежде всего врач посоветовал обратить внимание на привычки, связанные с туалетом. Наличие каких-либо изменений может указывать на развитие опасного заболевания, предупредил онколог. Существует и «тонкий» симптом, который свидетельствует о серьезной проблеме.

«Диагноз анемии может быть признаком внутреннего кровотечения, даже если вы не заметили крови в фекалиях», — отметил Андрей Воробьев, пишет «Медикфорум».

Потеря веса не всегда сопровождает рак кишечника. Однако больной может заметить, что у него практически отсутствует аппетит, предупредил врач-онколог. К другим симптомам злокачественной опухоли также относятся тошнота и вздутие живота.