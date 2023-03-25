Неубиваемая бактерия: почему возбудитель туберкулеза не боится лекарств?

В этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом прошел под девизом «Да, мы можем ликвидировать туберкулез!» Что для этого необходимо и как уберечь от опасного заболевания себя и близких, «МИР 24» спросил доктора медицинских наук, профессора, ведущего научного сотрудника центрального НИИ туберкулеза Игоря Степаняна.

Фото: Мир24 Мир24

По данным ВОЗ, бактерией туберкулеза инфицировано около трети населения Земли. Почему она настолько заразна и как чаще всего происходит заражение?

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- Бактерия туберкулеза сосуществует с человечеством много десятков тысяч лет. За это время она распространилась, ужилась. Главной особенностью туберкулеза является то, что эта инфекция не обязательно вызывает болезнь, попадая в организм человека. Считается, что около 10% зараженных могут заболеть туберкулезом. Остальные доживут свою жизнь с так называемой латентной инфекцией, и ничего с ними не случится.

Известно, что туберкулез передается в основном воздушно-капельным путем. Есть исключения, но это более редкие случаи.

Туберкулез является одной из десяти ведущих причин смерти в мире. Несмотря на все усилия, остается самой смертоносной инфекцией. Такая агрессивность – тоже следствие особенности бактерии?

- Дело в том, что возбудитель не агрессивен. В отличие, например, от вируса гриппа, который обязательно вызывает заболевание. Я уже сказал, что болеют не все, кто заразился туберкулезом. Просто много людей заражено туберкулезом, соответственно, пропорционально много и болеет.

С 1944 года несколько раз отмечалась полная победа над туберкулезом. Но палочка приспосабливается к новым неблагоприятным условиям и продолжает борьбу за свое существование.

Бактерия туберкулеза – настоящий природный неуничтожимый терминатор. Она выживает и в снегу, и в земле, не боится спирта и кислот, во влажной и жидкой среде сохраняется до полугода, в высохшем состоянии – до нескольких месяцев. Что для нее смертельно?

- Она не любит ультрафиолет, прямые солнечные лучи, – это все то, что не свойственно темным сырым помещениям, углам. Как говорили, это болезнь обитателей подвалов, бедных, лишенных. Так оно, собственно, и есть. В первую очередь заболевают люди, ослабленные неблагоприятными условиями жизни.

Эксперты называют туберкулез социально зависимым заболеванием.

- Безусловно, потому что социальная дезадаптация способствует тому, что палочка одерживает победу над человеком. В последние годы в нашей стране была достигнута очень хорошая динамика снижения заболеваемости и смертности от туберкулеза. Но еще пару лет назад это был уровень 1990 года. Вот пример: перестройка, последующая миграция, потеря работы, обнищание. Все то, что мы пережили в 1990-е годы, привело к двукратному увеличению заболеваемости туберкулезом. Откат от этого девятого вала туберкулеза занял 30 лет. То есть это именно социально зависимая болезнь.

Чахотка, как раньше называли заболевание, развивается только у 5-15% зараженных. У остальных возбудитель остается спящим. Почему так происходит?

- Есть особенность иммунитета. Генетические исследования показали, что какие-то группы населения более подвержены развитию заболевания, какие-то менее. Есть и территориальные особенности. Неблагоприятные условия окружающей среды тоже вносят свой вклад в это. Поэтому, если человек здоров и благополучен, он не заболеет.

Сейчас распространена «ВИЧ-инфекция», а неконтролируемая ВИЧ-инфекция – это высокая вероятность того, что этот человек заболеет туберкулезом. Поэтому большая работа ведется относительно зараженных ВИЧ-инфекцией.

По каким признакам можно определить туберкулез?

- По моему опыту, как человека, который работает с больными, диапазон очень велик. От скоротечной чахотки, когда у больных лихорадка, они харкают кровью истощены, глаза запавшие, до совершенно противоположной картины. Года четыре назад ко мне на прием пришла цветущая женщина, москвичка, в полном недоумении. Перед косметической операцией она сделала флюорографию, и оказалось, что она больна запущенным туберкулезом. При этом у нее было прекрасное самочувствие и все анализы были нормальные. Единственное, что показало, – это флюорография.

Борьба человека с туберкулезом продолжается уже не одну тысячу лет. Как его лечат сегодня и насколько тяжело с болезнью справиться?

- Активный туберкулез лечат противотуберкулезными препаратами. Особенность этой поры во фтизиатрии заключается в том, что палочка, приспосабливаясь, вырабатывает и различные молекулярные механизмы защиты от этих препаратов. Сформировался лекарственно резистентный туберкулез. Это происходит с конца прошлого века.

Сейчас проблема лечения больных туберкулезом заключается, в первую очередь, в том, что у 30% заболевших туберкулезом в нашей стране палочка, вызвавшая заболевание, устойчива к большинству противотуберкулезных препаратов. Поэтому лечение очень долгое, не менее двух лет. Препараты на курс лечения очень дорого стоят. Это проблема не только для здравоохранения, но и для общества в целом. Это же надо финансировать.

В 2021 году ВОЗ признала Россию лидером в борьбе с туберкулезом.

- Именно так. В прошлом году мы вышли из списка стран с высоким уровнем туберкулеза. То, что происходило последние 30 лет, было возвращением к уровню 1990 года. Эти успехи были достигнуты, в первую очередь, за счет государственных мер. Ведь туберкулез – социальная болезнь. Вся сеть противотуберкулезных учреждений, все научные исследования, которыми мы занимаемся, направленные на улучшение помощи больным туберкулезом, все это финансируется государством. Разработана программа борьбы с туберкулезом, она выполняется, и десятки тысяч людей участвуют в этом.

В исследовательском центре Гамалеи сейчас работают над новой вакциной от туберкулеза. В дополнение к традиционной БЦЖ она скоро должна войти в массовое использование. Что это принесет медицине?

- Вакцины против туберкулеза создаются по всему миру, их десятки и сотни. Наш институт, отдел иммунологии много лет участвует в проектах по созданию вакцин. Это не быстрый процесс, испытание вакцин занимает годы.

Наиболее надежная на сегодня вакцина – БЦЖ, которая тоже долго создавалась. Она была много лет распространена по миру. Безусловно, ей нужна адекватная замена, которая будет работать и приносить такой же эффект, как и вакцина БЦЖ.

Какие меры профилактики могут защитить от коварной палочки Коха?

- Меры профилактики – это устранение условий, способствующих развитию туберкулеза, и вакцинация. Когда родители не дают вакцинировать детей, а потом эти дети заболевают туберкулезом – в итоге родители и дети страдают и становятся инвалидами. К счастью, это редкая ситуация, тем не менее, вакцинироваться пока еще надо. Улучшения условий жизни, повышение грамотности населения и обязательно участие в профилактических осмотрах.