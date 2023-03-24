Дневной сон назвали одним из симптомов деменции

Ученые из Калифорнии выявили связь между частым дневным сном и развитием деменции и болезни Альцгеймера. Соответствующие выводы эксперты сделали, наблюдая за 1,4 тысячи добровольцев в течение 14 лет. У тех, кто часто спал днем, по прошествии шести лет после начала исследований диагностировали деменцию. Действительно ли дневной сон может быть так опасен для человека, разбиралась «Вечерняя Москва».

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По мнению сомнолога Михаила Полуэктова, никаких оснований не доверять выводам калифорнийских ученых нет. Ведь перед публикацией подобные исследовательские работы проходят несколько этапов рецензирования, пояснил спикер.

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"Как правило, три рецензента изучают труд ученых, в случае обнаружения фактологических и научных неточностей статья отправляется на доработку и только потом издается в научном журнале. Если работа вышла в свет, значит, исследования вполне достоверные", — заметил специалист.

В исследованиях ученых из Калифорнии речь идет не о конкретной причинно-следственной связи между дневным сном и развитием указанных болезней, пояснил сомнолог.

"Все несколько проще: те люди, которые спали днем, в дальнейшем заболели деменцией. Но вполне вероятно, что болезнь у них развилась значительно раньше. А приступы дневного сна как раз стали ее первыми ранними проявлениями", — продолжил собеседник «ВМ».

Это объясняется с точки зрения современной модели регуляции сна, уточнил спикер.

"Вполне вероятно, что вначале развития нейродегенеративного процесса в головном мозге начали повреждаться те центры, которые отвечают за правильную регуляцию работы внутренних часов", — уточнил Полуэктов.

Вследствие этого организм потерял способность четко определять, когда ему переходить в состояние сна, а когда бодрствовать.

"И по этой причине такие люди чаще, чем другие, начинают позволять себе дневной сон", — сказал спикер.