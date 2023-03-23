Врач рассказала, как в России лечат туберкулез

В приоритете российской фтизиатрии — персонализация лечения. Врачи ориентируются на особенности пациента, специфичность процесса возбудителя туберкулеза, на индивидуальный спектр лекарственной чувствительности и устойчивости возбудителя. Об этом «Парламентской газете» сказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.
А темой разговора со специалистом стал Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Ирина Васильева отметила, что у российских медиков есть серьезные достижения. Так, за последнее десятилетие число хронических больных туберкулезом снизилось в 4,5 раза, в пять раз уменьшилась смертность. Важным показателем позитивных изменений стало и то, что ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.
«Сегодня статистика по этой болезни лучшая за весь исторический период и составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Это исторический минимум и небывалый успех!» — не скрывала своих эмоций врач.
По ее словам, самая активная динамика снижения произошла в последние 3-5 лет после внедрения в регионы страны комплексной программы диагностики и лечения.
Васильева напомнила, что туберкулез лечат в стационарных и амбулаторных условиях и под строгим медицинским контролем.