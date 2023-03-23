Врач рассказала, как в России лечат туберкулез

В приоритете российской фтизиатрии — персонализация лечения. Врачи ориентируются на особенности пациента, специфичность процесса возбудителя туберкулеза, на индивидуальный спектр лекарственной чувствительности и устойчивости возбудителя. Об этом «Парламентской газете» сказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева .

А темой разговора со специалистом стал Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Ирина Васильева отметила, что у российских медиков есть серьезные достижения. Так, за последнее десятилетие число хронических больных туберкулезом снизилось в 4,5 раза, в пять раз уменьшилась смертность. Важным показателем позитивных изменений стало и то, что ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.