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2 часа назад

Врач рассказала, как в России лечат туберкулез

Парламентская газетаиещё 1

В приоритете российской фтизиатрии — персонализация лечения. Врачи ориентируются на особенности пациента, специфичность процесса возбудителя туберкулеза, на индивидуальный спектр лекарственной чувствительности и устойчивости возбудителя. Об этом «Парламентской газете» сказала доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Ирина Васильева.

Врач рассказала, как в России лечат туберкулез
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

А темой разговора со специалистом стал Всемирный день борьбы с туберкулезом, который ежегодно отмечается 24 марта. Ирина Васильева отметила, что у российских медиков есть серьезные достижения. Так, за последнее десятилетие число хронических больных туберкулезом снизилось в 4,5 раза, в пять раз уменьшилась смертность. Важным показателем позитивных изменений стало и то, что ВОЗ исключила Россию из глобального перечня стран с наиболее высоким бременем туберкулеза.

«Сегодня статистика по этой болезни лучшая за весь исторический период и составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Это исторический минимум и небывалый успех!» — не скрывала своих эмоций врач.

По ее словам, самая активная динамика снижения произошла в последние 3-5 лет после внедрения в регионы страны комплексной программы диагностики и лечения.

Васильева напомнила, что туберкулез лечат в стационарных и амбулаторных условиях и под строгим медицинским контролем.

Болезни и лекарства,Ирина Васильева,ВОЗ,
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