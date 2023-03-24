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1 час назад

Способы профилактики сибирской язвы

RT на русском

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о симптомах инфицирования сибирской язвой и способах профилактики заболевания.

Способы профилактики сибирской язвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Человек может заболеть при контакте с больными животными, через дыхательные пути, через пищу при её недостаточной термической обработке. Инфицирование человека от человека не наблюдается, уточняют специалисты.

Симптомы сибирской язвы проявляются не сразу, информирует Nation News. Вначале возникает лихорадка, затем — раны на коже. Среди других симптомов сибирской язвы врачи выделяют проблемы с желудком и рвоту.

Болезни и лекарства,Роспотребнадзор,
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