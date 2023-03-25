Как распознать депрессию и можно ли вылечить

24 марта отмечают Международный день борьбы с депрессией — болезнью, существование которой многие до сих пор отказываются признавать, в то время как от нее страдают по меньшей мере 280 миллионов человек в мире.

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Хотя в последние годы к теме ментального здоровья приковано много внимания, далеко не все в России понимают суть этого заболевания и осознают опасность, которую оно в себе таит.

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Кто больше других подвержен депрессии? Как она способна реально разрушать организм? Так ли действенны антидепрессанты? И можно ли выйти из депрессии самостоятельно?

На эти и другие важные вопросы «Ленте.ру» ответил доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии, медицинской психологии Омского государственного медицинского университета Григорий Усов.

«Лента.ру»: Давайте сразу проговорим, депрессия — это болезнь? Многие до сих пор скептически относятся к серьезности этого заболевания.

Григорий Усов: Казалось бы, очевидный вопрос, и он неожиданно ставит в тупик. Болезненную природу депрессии можно доказывать долго, опираясь на научные данные и объясняя мозговые механизмы развития. Однако есть простое доказательство: депрессия включена в раздел «Психические и поведенческие расстройства» Международной классификации болезней как одно из расстройств настроения.

Что больше провоцирует развитие депрессии: наследственность или тяжелые, трагические события в жизни?

Депрессия, как и многие другие психические расстройства, формируется в результате взаимодействия двух факторов. Во-первых, это наследственная предрасположенность — генетика. Однако генетическая предрасположенность к депрессии — более сложный процесс, чем наследование привычных нам признаков, например, цвета глаз или волос, где все зависит от одного гена.

Депрессия, шизофрения, биполярное или тревожные расстройства наследуются не так прямолинейно. Иными словами, у родственников пациентов риск развития этих заболеваний значительно выше, чем у остального населения. Однако найти единственный ген, отвечающий за депрессию или шизофрению, невозможно, — Григорий Усов, психиатр.

Кроме того, наличие предрасположенности еще не означает, что у человека точно будет депрессия. Она запускается под влиянием внешних неблагоприятных факторов, например, сопутствующих заболеваний или психотравмирующих ситуаций. Это могут быть любые события, которые происходят в нашей жизни: перегрузки, интенсивная учеба, недостаток сна, разрыв отношений — все это может запустить дремлющую предрасположенность, но при этом самодостаточной причиной депрессии они не являются.

Как понять, что у человека именно депрессия, а не просто плохое настроение, или, допустим, упадок сил?

Я слушал интересную беседу филологов о том, что в нашу повседневную разговорную речь широко проникло слово «депрессия». Они обсуждали, отличается ли обывательское использование слова «депрессия» от медицинского. Дело в том, что в русском языке очень много синонимов, которыми обозначают плохое настроение: грусть, печаль, хандра, подавленность. И вот появляется слово «депрессия». Является ли оно эквивалентом всех существующих?

Филологи отвечают совершенно однозначно и не относят их к синонимам. Объясняется это тем, что будь «депрессия» синонимом уже существующих слов, в обывательском, разговорном языке оно бы не прижилось.

Да, депрессия — это прежде всего болезненно сниженное настроение. Что это значит? Обычно это особая мрачность, особая тяжесть и особая чернота в душе. Для человека первая в жизни депрессия — это всегда новый жизненный опыт, он никогда прежде не имел подобных переживаний, поэтому он обращает внимание на эту новизну.

Во-вторых, снижение настроения является длительным. То есть для диагностики депрессии установлены временные критерии: подавленное настроение должно продолжаться не менее двух недель.

Сколько мы можем грустить? Я периодически задаю студентам этот вопрос, когда объясняю, что такое депрессия. Несколько часов или дней, когда у нас есть на это причина, но вот неделю-две — это уже много, — Григорий Усов, психиатр.

Важное уточнение: при депрессии настроение снижается беспричинно. Когда мы беседуем с пациентом, он, как правило, особенно если это первая в жизни депрессия, эту причину найдет. То есть «что-то произошло на работе, проблемы в семье». Но на самом деле этот провоцирующий фактор не является самодостаточным, потому что так или иначе на всех нас действуют неблагоприятные внешние ситуации. При этом депрессия развивается не у всех. Вот эта особая тяжесть, длительность и отсутствие достаточной причины — ключевые отличия.

А сколько может длиться депрессия?

На этот вопрос можно ответить по-разному. Во-первых, депрессия — это хроническое заболевание. 15 процентов пациентов перенесут депрессию один раз в жизни, но примерно у 85 процентов в будущем она может повториться.

Если мы говорим о продолжительности конкретной депрессии, или, как говорят психиатры, депрессивной фазы или эпизода, то средняя продолжительность нелеченой депрессии — около шести месяцев. Это очень сильно зависит от ее тяжести: чем легче депрессия, тем она короче, чем тяжелее — тем дольше.

у 85 % пациентов депрессия становится хронической

Еще в конце XIX — начале XX века великий немецкий психиатр Эмиль Крепелин говорил: «Длительность меланхолии обычно превышает несколько месяцев и даже лет. Среди моих пациентов в большинстве случаев излечение наступало через 9-12 месяцев; однако практически у каждого третьего больного заболевание длилось более года». Нелеченая депрессия может продолжаться достаточно долго, а в долгосрочной перспективе каждая отдельно взятая депрессия — это часть хронического заболевания.

Еще не во всех регионах России наступила полноценная весна, и многие чувствуют усталость из-за долгого отсутствия солнца. У кого-то и вовсе развивается состояние, очень похожее на депрессию. Это правда депрессия?

Наше самочувствие действительно зависит от длительности светового дня, многие люди чувствуют себя по-разному летом и зимой. Это называется психологическое колебание восприятия времен года. Примерно у пяти процентов населения это не просто психологическое колебание восприятия времен года, но и полноценная депрессия. Она так и называется — сезонная осенне-зимняя депрессия.

Она длится примерно с конца октября до середины апреля, когда листья опали, все стало серым, черным, белым, солнца становится мало. В этот момент обычно может начаться такая депрессия, а весной она проходит. При такой депрессии хорошо помогает светотерапия, когда человек находится в комнате с ярким освещением, по своему спектру соответствующим солнечному.

То есть за медицинской помощью обращаться не всегда обязательно? Может ли человек сам, усилием воли, выбраться из этого состояния?

Легкая депрессия действительно может пройти сама. Однако поскольку это заболевание хроническое, а каждая отдельная фаза может протекать длительно, то понятно, что если само не проходит, то без специалиста уже не обойтись.

Нужно обращаться не к психологу, а к психиатру, так как основной метод лечения депрессии — антидепрессанты (медикаментозный), назначение которых — прерогатива врача-психиатра или психотерапевта, — Григорий Усов, психиатр.

Психотерапия как самостоятельный метод самодостаточна, но эффективна только при легкой депрессии. Начиная со средней тяжести нужен психиатр и антидепрессанты.

Для врачей настоящая проблема — самолечение россиян. Актуальна ли она при депрессии?

Проблема неадекватного самолечения при депрессии чрезвычайно актуальна! Она напрямую связана со страхом обращения населения за психиатрической помощью. Это приводит исключительно к негативным последствиям: несвоевременное получение квалифицированной помощи, снижение уровня социального функционирования и качества жизни, более негативный исход заболевания.

А если человек начал лечиться, но ему стало лучше, и он сразу бросил пить таблетки?

Если самопроизвольно прекратить прием антидепрессантов, со временем это приведет к рецидиву заболевания. Это очень опасно и может привести к фатальным последствиям для пациента, решение об отмене препаратов может принимать только врач.

Депрессия — это хроническое заболевание, поэтому если его не лечить, то снова развивается обострение, — Григорий Усов, психиатр.

Насколько опасна депрессия для пациента и его окружения?

Важно определиться в критериях и ориентирах. Например, в западных странах, где очень трепетно относятся к производительности труда, вред депрессии для человека и для общества прежде всего оценивается через призму снижения работоспособности. По этому параметру депрессия наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями входит в пятерку ведущих причин нетрудоспособности во всем мире и вносит большой вклад в общее глобальное бремя болезней.

В более широком смысле это не только снижение трудоспособности, но и нарушение социального функционирования. Снижается способность человека выполнять свои обязанности в пределах семьи, работы, отношений с друзьями и близкими — то есть все, что составляет основу нашей социальной жизни.

Кроме того, депрессия оказывает негативное влияние на физическое состояние. Хотя это и душевное психическое заболевание, но во время ее течения страдает и соматическое, телесное самочувствие: появляются жалобы, человек чаще обращается за медицинской помощью. То есть нагрузка возрастает не только на психиатров, но и на других врачей.

И вот что интересно: психические заболевания не убивают, но портят жизнь и существенно сокращают ее продолжительность. Это касается опять же депрессии, шизофрении и биполярного расстройства. Расчетные показатели смертности пациентов с этими диагнозами кратно превышают таковые среди психически здоровых людей. Самое очевидное, что известно и лежит на поверхности, — это суицидальное поведение, которое является тяжелым последствием депрессии.

Депрессия наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями входит в пятерку ведущих причин нетрудоспособности во всем мире и вносит большой вклад в общее глобальное бремя болезни.

Кто чаще страдает от депрессии — мужчины или женщины? Одинаково ли мужчины и женщины переживают депрессию?

Если мы возьмем классическую депрессию как состояние, которое проявляется только фазами сниженного настроения, а не депрессию как часть биполярного расстройства или депрессию в рамках шизофрении, то женщины страдают от нее чаще, чем мужчины. Если говорить о возрасте, то с периода полового созревания начинается рост заболеваемости депрессией.

Считается, что пик заболеваемости приходится на четвертый десяток жизни. Затем эта линия роста сглаживается, а с наступлением климактерического периода и позднее продолжается рост заболеваемости депрессией, хотя и менее интенсивный.

Согласно общепринятым представлениям, мужчины переносят депрессию субъективно тяжелее. Это не означает, что течение заболевания проходит сложнее. Дело в том, что мужчины и женщины традиционно имеют разные роли в обществе. Если женщина, как правило, может пожаловаться на то, что ей грустно, у нее плохое настроение, ее что-то не радует, то для мужчины это может считаться проявлением слабости. Им действительно сложнее в этом признаться и осознать необходимость обратиться за психиатрической помощью.

Бывают ли депрессии у детей? Если да, то в чем отличие от депрессии у взрослых?

Считается, что депрессия бывает в любом возрасте, но реальный подъем заболеваемости регистрируется в период полового созревания, однако и в детском возрасте может развиться депрессия.

У детей депрессия имеет атипичные проявления, это связано с незрелостью психики. И, соответственно, у ребенка мы не увидим типичной картины, до определенного возраста он не осознает сниженного настроения. То есть он не понимает, что ему по-настоящему грустно и ничего не хочется: играть, общаться, в том числе и с родителями.

Наиболее типичные эквиваленты депрессии, проявляющиеся в подростковом возрасте: снижение успеваемости в школе, поведенческие нарушения (непослушание, конфликты со сверстниками, пропуск занятий). Где-то с 15 лет депрессия приобретает более или менее типичную картину.

Тема ментального здоровья сейчас на пике обсуждаемости. Это хорошо с точки зрения просвещения. Но есть и другая сторона: подростки (и не только), начинают выискивать у себя симптомы психических расстройств. За рубежом бьют тревогу, поскольку каждый второй тинейджер считает, что он ментально болен. Для некоторых это способ выделиться, быть не таким, как все. Характерна ли эта проблема для России?

Да, такая тенденция существует, в том числе и в нашей стране. Повышение осведомленности о психических расстройствах, прежде всего среди молодежи, действительно делает некоторые из них популярными. Подростки при различных проблемах начинают искать у себя те или иные диагнозы.

Сказать, что это определенно плохо, я не могу, потому что хуже, наверное, все-таки неосведомленность. Если у человека есть понимание, что переживаемые им состояния могут относиться к психическим нарушениям, это уже является мощным стимулом для того, чтобы в конце концов проконсультироваться у специалиста. Очевидных негативных последствий предварительной самодиагностики я, честно говоря, еще не встречал.

Да, приходят парни и девушки 14-17 лет и старше и говорят: «У меня панические атаки», «У меня пограничное расстройство личности», «У меня биполярочка (биполярное расстройство)» или «У меня ОКР (обсессивно-компульсивное расстройство)». Во время беседы объясняешь, что это не совсем корректно.

Задача пациента — объяснить, что он чувствует, а не пытаться навесить ярлыки и квалифицировать то, что с ним происходит. Но, наверное, такая самодиагностика — это все-таки не самое страшное, что происходит вокруг психиатрии.

На какие тревожные звоночки в поведении близкого человека нужно обращать внимание, чтобы оказать ему помощь?

Я бы свел ответ на этот вопрос к одному единственному слову — изменился. Человек изменился, стал другим. Если близкие люди, которые живут в тесном контакте на протяжении длительного времени и неплохо знают друг друга, вдруг замечают, что что-то с человеком не так, это практически всегда означает наличие у него психологических или, может быть, даже психиатрических проблем.

Мы уже проговорили о последствиях депрессии: проблемы в учебе, в работе, в общении, человек перестает видеться с друзьями, забрасывает прежде приятные ему активности. Если депрессия тяжелая, то появятся и внешние признаки депрессивного настроения: подавленность, грустное выражение лица. Когда речь идет о ребенке или подростке, это сразу бросается в глаза, ведь детям свойственна жизнерадостность.

Как вообще должны вести себя близкие человека с депрессией? Чего ни в коем случае нельзя говорить депрессивному человеку, а какие слова необходимо сказать?

Ответ на этот вопрос интуитивно понятен: всем нам в той или иной степени свойственна эмпатия, то есть умение понимать эмоциональное состояние собеседника, сопереживать. Я могу ответить предельно коротко: относиться нужно терпеливо и заботливо, демонстрировать поддержку.

Чего не нужно говорить, так это избитые фразы: «Депрессия — это не болезнь», «Прекрати лениться», «Соберись», «Возьми себя в руки». Когда у подростков начинается депрессия, они слышат такие рекомендации от родителей довольно часто. Молодые люди испытывают непонимание, и этот период может быть достаточно длительным.

Как выглядят проявления тяжелой депрессии?

Крайне тяжелые мучительные душевные переживания, чувство утраты любых эмоций — это субъективно очень болезненный момент. У человека возникает ощущение, что он не чувствует окружающий мир. На самом деле он все чувствует, просто утратил ощущение эмоционального отклика на происходящее. «Что-то происходит, а внутри меня ничего не шелохнулось, как будто я камень» — это называется болезненное психическое бесчувствие.

Может возникнуть депрессивный бред — идеи своей мнимой виновности, например: «виноват в каких-то грехах», «я обуза для окружающих», «не достоин того, чтобы меня кормили, обо мне заботились», чувство полнейшей безысходности, — Григорий Усов, психиатр.

Все это является основой тяжелой депрессии, где суицидальное поведение — уже следствие. Пессимистическая мрачная оценка прошлого и настоящего, отсутствие перспектив в будущем — какой из этого выход? Больные депрессией думают, что единственный выход — это суицид, страха смерти у них нет.

Какими последствиями грозит пациенту недиагностированная и нелеченая депрессия?

Как минимум снижение работоспособности и изменения в социальном поведении: несостоятельность в учебе, на работе, в семье. К этому можно добавить повышение риска развития на фоне депрессии тяжелых соматических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых, и сокращение продолжительности жизни. Суицид также является значимым негативным последствием депрессии.

Как депрессия сказывается на общественной, семейной и сексуальной жизни человека?

Депрессия оказывает негативное влияние на эти сферы жизни человека, однако я бы разделил: общественное и семейное — это как раз социальная жизнь, а сексуальная жизнь — это соматическое, телесное здоровье. Это не одно и то же. Да, в сексуальной сфере однозначно будут проблемы, это неотъемлемая часть депрессии.

Правда ли творческие люди чаще других страдают от депрессии?

Наверное, все-таки это некоторое преувеличение. Однако у этого мифа есть определенные вполне логические истоки.

Люди творчества и спортсмены — это люди медийные, они широко известны, поэтому их проблемы становятся достоянием общественности. Например, Уитни Хьюстон, Честер Беннингтон, Крис Корнелл — об их депрессиях мы хорошо осведомлены. Депрессия обычного человека вряд ли вызовет такой общественный интерес, — Григорий Усов, психиатр.

Поэтому в случае с известными личностями существует риск определенного медийного искажения.

С другой стороны, возможно, что склонность к депрессии и склонность к творчеству предполагают повышенную эмоциональную чувствительность, способность к тонким переживаниям, особое мировосприятие.

И все же, существует ли статистика, люди каких профессий чаще заболевают?

Статистика есть, но, скорее, не про депрессию. Есть так называемые психогенные заболевания — неврозы. Существуют четкие закономерности: люди, которые работают в экстренных службах или в напряженных условиях труда, например, врачи или сотрудники полиции чаще сталкиваются с неврозами. Есть исследования, что врачи, работающие в «красных зонах» с пациентами с COVID-19, быстро и сильно выгорают, и риск депрессии у них повышается.

Есть ли в современном мире особые провоцирующие депрессию факторы? Например, соцсети, навязанные стандарты красоты, необходимость быть успешным?

Причиной депрессии становятся не внешние провоцирующие факторы, а наследственная предрасположенность. Исходя из этого, любые внешние события могут играть роль в ее развитии, но не критическую. Мир постоянно меняется, социальное взаимодействие становится более активным, поток информации увеличивается.

Мы, homo sapiens, конечно, животные, но животные социальные. И на данный момент мы не можем оценить роль социальных факторов в цифрах, попытаться выразить ее в процентах, это нам только предстоит сделать. Происходящие социальные изменения если не вызывают депрессию, то находят отражение в переживаниях человека и здорового, и депрессивного.

Вот что абсолютно точно нанесло удар по психическому здоровью населения — это COVID-19. С другой стороны, это тоже не новость: эпидемии сопровождали человечество на протяжении всей его истории, и практически все они сопровождались всплеском заболеваемости психическими расстройствами, — Григорий Усов, психиатр.

Несоответствие стандартам красоты может вызвать неприятные эмоции и у здорового человека, и у депрессивного. Опять же, это не является самодостаточной причиной развития депрессии, но при генетической предрасположенности при сильных переживаниях может ее запустить.

Влияют ли гормональные проблемы на развитие депрессии?

Не гормоны скорее важны, а, прежде всего, периоды гормональной перестройки организма: половое созревание, климакс. Беременность — это тоже колоссальный стресс для женского организма.

Есть хорошо известные факторы риска развития депрессии: это снижение уровня гормонов щитовидной железы, или гипотиреоз, сахарный диабет. То есть на вопрос можно ответить утвердительно, — Григорий Усов, психиатр.

Есть еще третья сторона этого вопроса: при депрессии как заболевании вторично меняется уровень некоторых гормонов. Самый известный пример — это повышение уровня гормонов стресса, прежде всего кортизола.

В последние годы стали все более открыто говорить о послеродовой депрессии. Как много женщин в реальности ей страдает?

Считается, что не менее 10 процентов женщин в ближайшие после родов недели испытывают подавленность и грусть, но это еще не депрессия.

Депрессия встречается у двух-четырех процентов женщин после родов, и у части из них она становится тяжелой. Послеродовая депрессия, безусловно, опасна. У женщины буквально нет сил ухаживать за ребенком, у нее нет настроения, она чувствует себя плохо. Чувство вины усугубляет ее депрессивные переживания: «Ребенок кричит, а у меня эмоций нет», «За ним нужно ухаживать, а я не могу».

у 2-4 % родивших женщин развивается настоящая послеродовая депрессия.

Эта проблема быстро бросается в глаза родственникам, а искоренить ее не получается. Как поступить? Единственное решение — это своевременное обращение за психиатрической помощью.

Можно ли предотвратить развитие депрессии или снизить интенсивность ее проявлений?

Безусловно. Есть понятие первичной психопрофилактики — снижение риска развития психических заболеваний. Как и в случае с любыми другими соматическими заболеваниями, ответ универсальный — здоровый образ жизни, регулярная физическая и умственная активность, правильное питание. С возрастом к этому подключается контроль ключевых параметров, которые определяют сердечно-сосудистые риски (артериальное давление, холестерин, сахар в крови и так далее).

Как депрессия сказывается на физическом состоянии человека, может ли повлечь реальное разрушение систем организма?

Повышается риск соматических заболеваний, но это уже конец истории. А начало истории такое: депрессия проявляется не только нарушением в сфере эмоций, не только сниженным настроением, но и на телесном уровне. В психиатрии есть такой термин: «соматизированные психические расстройства». Депрессия — это классический пример соматизированного психического расстройства, то есть практически у всех пациентов с депрессией будут соматические жалобы.

Жалобы могут быть разнообразные: головные боли, неприятные ощущения в области сердца и вообще в грудной клетке, в животе и других отделах организма, — Григорий Усов, психиатр.

Если депрессия нетяжелая, то эти неприятные телесные ощущения могут вообще выходить на первый план. Люди начинают ходить к врачам — не к психиатрам, естественно, — и жаловаться на эти симптомы. Это называется «скрытая, или соматизированная, депрессия», и это большая проблема современной медицины.

Более того, депрессия, являясь психическим заболеванием, повышает риск развития тяжелых соматических заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. Но развиваются еще и другие — например, хронические болевые синдромы.

Основное средство лечения депрессии — это антидепрессанты. Насколько они эффективны и безопасны? И как долго их можно принимать?

Антидепрессанты для лечения являются средством первого выбора. Однако лечение депрессии не ограничивается лекарственной терапией: есть нелекарственные методы, та же светотерапия, а также электросудорожная терапия — широко известный метод с неоднозначной репутацией, хотя в современном исполнении угроз для жизни и здоровья пациента он не несет.

Повторюсь, антидепрессанты — это номер один в лечении депрессии. Они эффективны и достаточно безопасны. Более того, антидепрессанты в середине 1980-х годов стали первыми препаратами, которые стало можно принимать и не чувствовать, что ты лечишься у психиатра. Они хорошо переносятся, — Григорий Усов, психиатр.

Мы хорошо представляем, как работают антидепрессанты в целом, но сохраняется проблема: сработает ли конкретный антидепрессант у конкретного пациента.

Полноценного решения этой проблемы пока нет. Сейчас пытаются привлекать возможности фармакогенетики, чтобы посмотреть, как будет вести себя препарат в организме конкретного человека, но это тоже не позволяет сделать полноценный прогноз. Поэтому вопрос приходится решать эмпирически: назначили лечение, через четыре-шесть недель оцениваем эффективность.

Если есть ответ на терапию (это еще не выход из депрессии), лечение продолжают, нет ответа — нужно что-то думать.

Случается ли, что людям необходимо принимать антидепрессанты всю жизнь?

Да, такое возможно. Есть четкие критерии определения длительности приема антидепрессантов: если у человека в течение жизни было уже несколько тяжелых депрессий, возраст более 50 лет, когда снижается вероятность удержания в ремиссии, если есть четкая сезонность и вообще привязка к хронобиологическим факторам. В таких случаях может быть принято решение о целесообразности пожизненной терапии.

Но прямо врачи все равно никогда не говорят пациентам, что им предстоит пить таблетки до конца их дней. Потому что, если, например, у пациента будет ремиссия сроком три года, тогда имеет смысл попробовать пожить без препаратов.

Известно, что антидепрессанты призваны бороться с дефицитом серотонина. Однако летом было опубликовано исследование о том, что серотониновая гипотеза, согласно которой депрессия развивается из-за дефицита серотонина, не работает. Получается, что антидепрессанты не действуют, и лечится ими бесполезно?

Существует несколько теорий развития депрессии, и нейромедиаторная (или моноаминовая, названа так по трем нейромедиаторам, относящимся к группе моноаминов: серотонин, норадреналин и дофамин) — лишь одна из них.

Классическая моноаминовая теория депрессии объясняет ее развитие дефицитом нейромедиаторов, а конкретно — серотонина. Соответственно, антидепрессанты, повышая уровень серотонина, способствуют выходу из депрессии.

Классическая серотониновая теория депрессии давно подвергается небезосновательной критике хотя бы потому, что антидепрессанты повышают уровень серотонина быстро, практически сразу после приема препарата, а депрессия начинает проходить спустя несколько недель.

Поэтому сегодня более адекватна так называемая модифицированная моноаминовая теория депрессии, которая гласит, что для терапевтического эффекта антидепрессантов важно не столько повышение уровня серотонина, а происходящие вследствие этого процессы в нейронах, — Григорий Усов, психиатр.

То есть само по себе повышение уровня серотонина не имеет терапевтического действия, а дальше изменяется функционирование нейронов, в том числе так называемая генная экспрессия (активность различных генов). На то, чтобы изменить экспрессию генов, как раз уходит несколько недель, и в таком формате серотониновая теория имеет право на существование.

И чрезвычайно важное уточнение: дело в том, что в медицине молекулярные, биологические, патофизиологические и прочие теоретические выкладки не всегда работают в клинике. Все-таки первичным, главным мерилом истины в медицине являются клинические исследования — вне зависимости от того, что нам говорит молекулярная биология.

Почему многие не решаются обратиться за помощью?

В психиатрии это явление описывается одним коротким греческим словом — «стигма». В Древней Греции стигма — это клеймо, которым помечали скот. Аналогия напрашивается очевидная. Обращение к психиатру, факт установления психиатрического диагноза в нашем обществе до сих пор воспринимается сугубо негативно. В сознании обывателя образ психиатрической службы до сих пор оставляет желать лучшего.

К тому же в нашей стране действуют жесткие ограничения для лиц, которые обращались за психиатрической помощью. Им ограничивают допуск к определенным видам деятельности, допуск к управлению транспортным средством, к оружию, к работе с наркотическими сильнодействующими и лекарственными средствами (для медработников). То есть доступ ко многим аспектам жизни может быть в одночасье нарушен фактом обращения за психиатрической помощью в государственные учреждения.

Однако все равно мы должны считаться с необходимостью регистрировать информацию о пациентах, страдающих психическими расстройствами. Как, например, человека с депрессией допускать к управлению самолетом или автобусом? — Григорий Усов, психиатр.

Услуги психологов и психотерапевтов стоят дорого. Есть ли в России бесплатные службы, которые могут помочь людям с депрессией?

С 1 января 1993 года в России действует закон о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. В законе прописано, что одним из принципов организации психиатрической помощи в стране является доступность. Вся государственная психиатрическая помощь в нашей стране бесплатна и доступна.

Не нужно ассоциировать государственные психиатрические учреждения только со стационаром, решетками, замками и так далее. Сейчас создается все больше и больше открытых отделений, практически не отличающихся от обычных больниц. Но, кроме того, развиваются еще и нестационарные формы оказания помощи лицам с психическими расстройствами: различные амбулаторные психотерапевтические отделения и дневные стационары.

Следует упомянуть важный вклад некоммерческих организаций, волонтеров в преодоление психиатрической стигмы и улучшение качества помощи. Не так давно специально для людей, страдающих депрессией, была разработана брошюра «Будь счастливым». Это хороший материал, который носит информационный, осведомительный характер и предлагает ответы на вопросы, которые возникают у пациента, и даже решения на многие случаи жизни.

И все же, идеальное лекарство от депрессии существует?

Отвечу так: лучше не заболевать депрессией в принципе. Если серьезно, то идеального лекарства, наверное, нет. Его нет не только для депрессии, его нет не только в психиатрии, его вообще в принципе ни для какой болезни не существует. Всегда есть какие-то нюансы, когда хочется повысить эффективность, улучшить переносимость и так далее.