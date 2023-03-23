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1 час назад

Иммунолог перечислил симптомы сибирской язвы

Lenta.ru

К симптомам сибирской язвы относятся характерная сыпь, а также высокая температура, боли в мышцах, рвота и тошнота. Об этих проявлениях болезни необходимо помнить жителям Московской области, где уже были зафиксированы случаи заражения, чтобы вовремя обратиться к врачу. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

Иммунолог перечислил симптомы сибирской язвы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Кожная форма сибирской язвы, действительно, может передаваться от человека к человеку, но очень непросто: заразной невелика, для заражения нужен контакт высыпаний с желательно поврежденной кожей другого человека. При этом также надо помнить о том, что сибирская язва может сохраняться довольно долго, поэтому больного необходимо изолировать, а помещение, в котором он проживал, дезинфицировать», — предупредил иммунолог.

По его словам, в год, как правило, регистрируется до пары десятков случае заражения сибирской язвой. Как правило, они фиксируются в восточной части страны и на юге. Чаще всего, заражения происходят при сельхозработах, контакте с зараженным мясом, которое, в свою очередь, может стать причиной самых опасных форм заболевания: легочной и кишечной.

Самым характерным симптомом кожной формы сибирской язвы, по словам Крючкова, являются характерные высыпания: красно-коричневые бугорки, которые потом превращаются в пузырьки, а затем в струп. Также наблюдаются выраженная температура, боли в мышцах, тошнота и рвота.

«В случае появления этих симптомов необходимо обратиться к врачу, установить людей, с которыми контактировал человек. В случае необходимости также возможно проведение профилактической антибиотикотерапии, другие меры, — перечислил иммунолог. — Пока у нас речь идет только о вспышке сибирской язвы, это не пандемия. Но, чтобы ситуация не усугубилась, необходимо предпринять все возможные меры».

Ранее сообщалось, что жителя Чувашии госпитализировали с сибирской язвой в Московской области. Он стал четвертым пациентом с этим заболеванием и уже вторым в Подмосковье.

Болезни и лекарства,Николай Крючков,
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