Названы неочевидные симптомы заболеваний печени

«Этот комплекс симптомов часто может быть обусловлен таким редким заболеванием, как болезнь Вильсона-Коновалова, когда в печени откладывается большое количество меди, и она не перерабатывается. Болезнь бывает нескольких форм – бывает церебральная, когда поражается, в основном, головной мозг, а печень не особо страдает, а бывает с преимущественным поражением печени, когда в раннем возрасте уже может развиться цирроз. При церебральной форме печень тоже страдает, но не так сильно, а вот головной мозг — сильно. Там происходят изменения, которые приводят к изменению настроения и появления тремора, дрожания», – объяснил Андрей Якушев.