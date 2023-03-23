Названы неочевидные симптомы заболеваний печени

Заболевания печени часто протекают бессимптомно, ведь у нее нет нервных окончаний и она не болит, если речь идет не о растяжении капсулы органа. Однако болезни печени заявляют о себе иначе, например, кожным зудом, нарушением настроения и тремором. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог филиала израильской клиники «Хадасса» в Сколково Андрей Якушев.
По словам эксперта, самый яркий и выраженный симптом, который появляется при проблемах с печенью – кожный зуд устойчивого характера, при котором тело постоянно чешется, но явных волдырей или сыпи нет.
«Этот симптом чаще проявляется у женщин старше 50 лет и свидетельствует о редком иммунном заболевании – первичном билиарном холангите, приводящем к циррозу печени. При билиарном холангите зуд дает о себе знать и днем, и ночью, и от него не особенно помогают антигистаминные препараты – чаще всего они дают только временный эффект или не дают его вовсе. Если такой зуд появился – нужно обязательно посетить гастроэнтеролога», – рассказал гепатолог.
Вторым неявным симптомом заболевания печени, отметил врач, является депрессии, особенно у детей и молодых людей до 20 лет. Могут встречаться также нарушения настроения, плохая учеба в школе или институте, тремор.
«Этот комплекс симптомов часто может быть обусловлен таким редким заболеванием, как болезнь Вильсона-Коновалова, когда в печени откладывается большое количество меди, и она не перерабатывается. Болезнь бывает нескольких форм – бывает церебральная, когда поражается, в основном, головной мозг, а печень не особо страдает, а бывает с преимущественным поражением печени, когда в раннем возрасте уже может развиться цирроз. При церебральной форме печень тоже страдает, но не так сильно, а вот головной мозг — сильно. Там происходят изменения, которые приводят к изменению настроения и появления тремора, дрожания», – объяснил Андрей Якушев.
Третьим неявным признаком заболевания печени может быть высокий уровень железа или ферритина в организме. Подобное проявление может говорить о наличии такой патологии, как гемохроматоз, когда в печени и других органах откладывается большое количество железа.
«Это железо вызывает воспаление и фиброз, который может в последствии перетечь в цирроз и даже вызвать рак печени. Если у вас высокие уровни ферритина и железа, не связанные с воспалением, следует обследоваться на гемохроматоз, сдать генетический тест, сходить к гепатологу. В таких случаях возможно даже проведение биопсии печени», – сообщил гастроэнтеролог.