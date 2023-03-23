Почему весной обостряются хронические заболевания

Весна – это переходный сезон, который характеризуется значительной перестройкой биоритмов у человека. Биоритмы напрямую связаны с ритмами окружающей среды: увеличением светового дня, колебаниями атмосферного давления, переменами температуры.

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Все это сильно влияет на организмы людей, заявил в беседе с «ФедералПресс» главный внештатный специалист Минздрава РФ по медпрофилактике в УрФО, главврач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медпрофилактики» Сергей Токарев.

«В переходные времена организм часто находится в нестабильном состоянии из-за перестройки биоритмов. На организме сказывается множество факторов: как природные изменения, так и недостаток витаминов и минералов, продолжительная трудовая деятельность без полноценного восстановления и отдыха, изменения в работе обмена веществ и нервной системы», – пояснил врач.

Для профилактики обострений хронических заболеваний и хорошего самочувствия Токарев порекомендовал соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, уделять время прогулкам на свежем воздухе и физической активности.

Также собеседник отметил, что нельзя забывать про полноценный сон.