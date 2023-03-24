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1 час назад

Фтизиатр рассказала о самых распространенных мифах вокруг туберкулеза

Секрет Фирмыиещё 2

Многие думают, что от этого заболевания страдают только малообеспеченные люди. Но врач-фтизиатр Когалымской городской больницы Ханты-Мансийского автономного округа Ольга Кофейникова ответила, что туберкулёзом болеют и обеспеченные граждане.

Фтизиатр развеяла самые живучие мифы о туберкулезе
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Также она рассказала, представляет ли болеющий человек опасность для окружающих и что делать, если всё же заразился этим недугом. Болеют ли туберкулёзом богатые люди Фтизиатр предупредила, что могут заболеть и вполне обеспеченные люди. Риску подвергаются все, кто общается с большим количеством людей и ходит в места, где болезнь можно подхватить воздушно-капельным путём.

При этом даже если в организм попала туберкулёзная палочка, заболевают не всегда. Многое зависит от иммунной системы и других факторов:

  • стресса;
  • утомлённости;
  • общего ослабления организма.

Что делать человеку, заболевшему туберкулёзом Больной может заразить окружающих только в том случае, если зараза перешла в открытую, запущенную стадию. В этом случае разрушается лёгочная ткань и болезнетворные микроорганизмы вырываются наружу.

Если же болезнь выявить и начать лечить на ранней стадии, то она не передастся другим. Надо учитывать, что туберкулёз заражает не только лёгкие, он может «поселиться» в других органах. Кофейникова успокоила, что сейчас это заболевание лечится. Человеку, болеющему туберкулёзом, важно только вовремя выявить его и соблюдать все рекомендации врача. Ранее врачи опровергли старый миф о том, что нельзя мочить манту.

Болезни и лекарства,
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