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1 час назад

Врач назвал два вида кашля, игнорировать которые смертельно опасно

Москва24

Самыми опасными видами кашля являются приступообразный и с кровью, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Врач назвал два вида кашля, игнорировать которые смертельно опасно
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По его словам, приступообразный бывает, например, при коклюше.

"Там кашель идет приступами, человек не может остановиться, и это кончается рвотой. В некоторых случаях бывает даже кровоизлияние в мозг оттого, что повышается давление", — отметил эксперт.

Также настороженность должен вызывать кашель с кровью. Хухрев подчеркнул, что такой симптом ни в коем случае нельзя игнорировать.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что самолечение кашля без консультации с врачом является главной ошибкой. Специалист предупредила, что неправильно подобранные лекарства могут быть неэффективны. К тому же без должного лечения заболевание может усугубиться и будет упущено драгоценное время.

Болезни и лекарства,Алексей Хухрев,
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