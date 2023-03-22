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28 минут назад

В России создали новое эффективное лекарство от мигрени

Российская Газетаиещё 2

Российские фармацевты разработали новое лекарство от мигрени на основе молекулы ризотриптана, производство которого впервые полностью локализовано в нашей стране.

В России создали новое эффективное лекарство от мигрени
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По данным исследования Минздрава, распространенность мигрени за год составляет 15,9%-20,8% среди взрослого населения (от 18 до 65 лет). При возникновении приступа головная боль настолько сильна, что человек теряет трудоспособность, а порой даже и возможность двигаться, поэтому мигрень считается социально значимым заболеванием. А по данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень стоит на втором месте после инсульта среди неврологических заболеваний, которые ведут к инвалидности и смерти, а также к сокращению здоровых и продуктивных лет жизни.

Новый, полностью отечественный препарат предназначен для неотложного лечения приступов мигрени у пациентов старше 18 лет. Врачи считают, что его также можно применять при длительном течении этого заболевания, когда эффективность других обезболивающих лекарств существенно снижается. Лекарство будет выпускаться в форме таблеток дозировкой 10 миллиграммов и продаваться в аптеках по рецепту.

Портфельная компания "РОСНАНО" - "НоваМедика" начнет производство нового препарата в своем технологическом центре в Москве.

"Мы стремились дать российским врачам и пациентам возможность бесперебойного доступа к современному средству терапии по приемлемой цене и обеспечили его полноценную локализацию в России, - говорит генеральный директор "НоваМедики" Елена Литвинова. - Его создание вносит важный вклад в развитие лекарственного обеспечения российских пациентов. Это уже четвертый препарат, зарегистрированный нашей компанией в течение последнего года".

Болезни и лекарства,Елена Литвинова,Роснано,ВОЗ,
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