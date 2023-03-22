В России создали новое эффективное лекарство от мигрени

Российские фармацевты разработали новое лекарство от мигрени на основе молекулы ризотриптана, производство которого впервые полностью локализовано в нашей стране.

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По данным исследования Минздрава, распространенность мигрени за год составляет 15,9%-20,8% среди взрослого населения (от 18 до 65 лет). При возникновении приступа головная боль настолько сильна, что человек теряет трудоспособность, а порой даже и возможность двигаться, поэтому мигрень считается социально значимым заболеванием. А по данным Всемирной организации здравоохранения, мигрень стоит на втором месте после инсульта среди неврологических заболеваний, которые ведут к инвалидности и смерти, а также к сокращению здоровых и продуктивных лет жизни.

Новый, полностью отечественный препарат предназначен для неотложного лечения приступов мигрени у пациентов старше 18 лет. Врачи считают, что его также можно применять при длительном течении этого заболевания, когда эффективность других обезболивающих лекарств существенно снижается. Лекарство будет выпускаться в форме таблеток дозировкой 10 миллиграммов и продаваться в аптеках по рецепту.

Портфельная компания "РОСНАНО" - "НоваМедика" начнет производство нового препарата в своем технологическом центре в Москве.