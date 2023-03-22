Врач перечислил неочевидные симптомы болезни печени

Заболевания печени обычно протекают бессимптомно, поскольку у органа нет нервных окончаний, однако некоторые симптомы все же могут указывать на определенные проблемы.

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Самый яркий признак, который появляется при проблемах с печенью, это кожный зуд, хотя явных волдырей или сыпи нет. Об этом заявил врач-гастроэнтеролог Андрей Якушев.

Вторым неявным симптомом является депрессия, особенно у молодых людей до 20 лет. Также могут встречаться тремор и плохое настроение.

«Этот комплекс симптомов часто может быть обусловлен таким редким заболеванием, как болезнь Вильсона-Коновалова, когда в печени откладывается большое количество меди, и она не перерабатывается», — объяснил медик в беседе с «Газетой.Ru».