Как быстро повысить уровень витамина D в организме

Известно, что витамин D укрепляет кости, улучшает работу иммунной системы, сердца, а также повышает настроение. Недостаток этого витамина в некоторых случаях может привести к смерти. И вот что вы можете сделать, чтобы восполнить его запасы.

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Получить витамин D можно от солнечных лучей. Но это не самый эффективный способ поддерживать уровень этого витамина в норме в течение всего года. Хотя всего за 20 минут пребывания на солнце вы и получите дневную дозу витамина, солнце может плохо сказаться на состоянии кожи.

Лучше всего восполнять запасы витамина D через пищу. И результат от этого будет значительнее, чем от приёма пищевых добавок. Лучше всего помогут вам в этом лосось, форель и большинство овощей.

Если при помощи употребления различных продуктов у вас не получается поддерживать уровень витамина D на нужном уровне, то помогут пищевые добавки. Но специалисты перед их приёмом рекомендуют проконсультироваться с врачом.

В большинстве случаев в норму уровень витамина D у человека приходит в течение трёх месяцев. Понять, что он начал действовать, очень просто. Если раньше вы испытывали боль в костях или усталость, то эти симптомы должны уменьшиться или исчезнуть.