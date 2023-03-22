Какие яды на самом деле убивают людей

На протяжении всей истории люди использовали яды. Но для разных целей. Кто-то им лечил болезни, кто-то убивал животных и т.п. Но что вообще такое яд и какие химические вещества считаются токсичными для человека?

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Нередко упоминание различных ядов можно встретить в детективах. Но если говорить вообще, то ядом может стать любое вещество, если его употребить слишком много. К примеру, этанол (в алкоголе), никотин (в табачных изделиях) - это яд, и в больших дозах он может стать смертельным.

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При этом в популярной культуре словом «яд» обозначают чаще всего химические соединения, которые не встречаются обычно в повседневной жизни. Причём эти соединения могут привести к серьёзным последствиям для здоровья даже в малых дозах.

В романах, фильмах, сериалах вы можете встретить полоний, мышьяк, змеиный яд, яд иглобрюха. Кроме того, в сериале «Во все тяжкие» герой использует для убийства рицин. Это крайне сильнодействующий яд, полученный из клещевины Ricinus communis. Он может быть особенно смертельным при вдыхании. А если его проглотить, что у вас начнётся кишечное кровотечение, могут повредиться внутренние органы.

Иногда врачи используют яд для лечения. Например, дигоксин, который помогает при проблемах с сердечным ритмом, застойной сердечной недостаточности. Если ввести большую дозу этого вещества, то оно может привести к сердечной недостаточности и смерти.

В телесериалах также используются ядовитые грибы. Один из самых опасных - Amanita verna, который известен как «ангел-разрушитель». В состав этого гриба входят химические вещества аматоксины. В основном они поражают печень, то есть она утрачивает способность самостоятельно восстанавливаться и человеку в итоге требуется пересадка органа.

Ещё один популярный в детективах яд - стрихнин. Он влияет на нервную систему человека. После приёма этого яда возникают по всему телу мышечные спазмы, причём настолько интенсивные, что они вызывают остановку дыхания и смерть.