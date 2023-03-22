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2 часа назад

Скачки давления, отиты и невриты: врач Хомяков рассказал, почему рано снимать шапку

Российская Газета

С началом весны и появлением большего количества солнца многие снимают шапки, невзирая на непрогревшийся воздух и зачастую пронзительный ветер.

Скачки давления, отиты: врач рассказал, почему рано снимать шапку
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

К чему может привести переохлаждение головы, рассказал доктор медицинских наук, главный врач "Инвитро-Москва" Сергей Хомяков.

При каких температурах уже можно снимать шапку?

Хомяков: Как правило, здоровый взрослый человек, адаптированный к климату средней полосы России может обходиться без шапки при температуре около от 0 до +5 градусов. Однако, при наличии ветра и такая погода может быть некомфортной и вызывать переохлаждение. В таких случаях лучше надеть шапку.

Детям следует оставаться в шапке до температуры +10-15 градусов, так как они более чувствительны к переохлаждению.

Почему нужно утеплять голову? Чем чревато переохлаждение?

Хомяков: На голове тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, поэтому сосуды головного мозга легко сужаются под воздействием холода. Это может спровоцировать скачки артериального давления, и в некоторых случаях привести к серьезным последствиям, например, инсульту.

Локальное переохлаждение также может привести к снижению местного иммунитета слизистых оболочек (носа, горла), которые являются входными воротами для респираторных инфекций. Как результат, - инфекционные поражения, например, среднего уха или горла. Локальное переохлаждение может также привести к невриту, обморожению ушей, синуситу, отиту.

Может ли заменить шапку капюшон, теплые наушники, повязки?

Хомяков: Такие головные уборы носить можно, но в сухую и более теплую, безветренную погоду. Они не защищают полностью голову и уши, поэтому в случае дождя, ветра или снега не спасают от переохлаждения.

Болезни и лекарства,Сергей Хомяков,
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