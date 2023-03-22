Доктор рассказала, как обезвоживание влияет на наше здоровье

"Хотя каждый человек время от времени испытывает жажду, это не играет большой роли в ежедневном контроле потребления воды, если мы говорим о здоровых людях, живущих в умеренном климате. В таких регионах люди обычно употребляют жидкость не для утоления жажды, а в качестве компонентов повседневной пищи (например, супа, молока) или напитков (чая, кофе), - поясняет серафима Тазина. - С одной стороны, такой способ восполнения жидкости полезен, так как позволяет восстановить потери воды до того, как произойдет обезвоживание. С другой, использование жидкости, отличной от воды, может привести к употреблению большого количества калорий и повышению массы тела. Напитки также могут использоваться в теплую погоду для охлаждения, а в холодную - для согревания".