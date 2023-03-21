Онколог назвал борьбу с вейпами причиной увеличения заболеваемости раком

«С 2016 года показатель среди женщин вырос с 17% до 21%. Значит, последние пять лет, пока мы боролись с вейпами, а не с курением сигарет, получился вот такой плачевный результат», — подчеркнул Заридзе в ходе заседания экспертного совета Госдумы.