Онколог назвал борьбу с вейпами причиной увеличения заболеваемости раком

Активная борьба с вейпами в России могла спровоцировать увеличение заболеваемости раком легких, заявил онколог, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе.
По его словам, впервые за много лет в стране выросло число пациенток с раком легкого. По мнению специалиста, это свидетельствует о том, что распространенность курения традиционного табака среди женщин растет.
«С 2016 года показатель среди женщин вырос с 17% до 21%. Значит, последние пять лет, пока мы боролись с вейпами, а не с курением сигарет, получился вот такой плачевный результат», — подчеркнул Заридзе в ходе заседания экспертного совета Госдумы.
Эксперт добавил, что никотин является наименее опасным компонентом табачного дыма. А вот самыми отравляющими признаны канцерогенные смолы, которых почти нет в электронных системах нагревания табака.