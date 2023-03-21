Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+17° в 
USD 76.84EUR 82.54
Войти в почту
28 минут назад

Онколог Заридзе назвал борьбу с вейпами причиной увеличения заболеваемости раком легких

Слово и Дело

Активная борьба с вейпами в России могла спровоцировать увеличение заболеваемости раком легких, заявил онколог, член-корреспондент РАМН Давид Заридзе.

Онколог назвал борьбу с вейпами причиной увеличения заболеваемости раком
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

По его словам, впервые за много лет в стране выросло число пациенток с раком легкого. По мнению специалиста, это свидетельствует о том, что распространенность курения традиционного табака среди женщин растет.

«С 2016 года показатель среди женщин вырос с 17% до 21%. Значит, последние пять лет, пока мы боролись с вейпами, а не с курением сигарет, получился вот такой плачевный результат», — подчеркнул Заридзе в ходе заседания экспертного совета Госдумы.

Эксперт добавил, что никотин является наименее опасным компонентом табачного дыма. А вот самыми отравляющими признаны канцерогенные смолы, которых почти нет в электронных системах нагревания табака.

Болезни и лекарства,Давид Заридзе,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий