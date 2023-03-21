Повышенный риск ожирения наследуется от матери к дочери

Подверженные повышенному риску ожирения женщины могут передать его дочерям, но не сыновьям. Об этом сообщает американское Общество эндокринологов.

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Люди с ожирением подвержены более высокому риску развития диабета, высокого кровяного давления, проблем с сердцем и многих других заболеваний. Поэтому борьба с лишним весом важна не только для внешнего вида, но и в рамках профилактики заболеваний.

Ребекка Мун и ее коллеги решили выявить влияние наследственности на ожирение. Для этого они измерили жировые отложения и мышцы у 240 детей (в возрасте 9 лет и младше) и их родителей. Они использовали эти данные, чтобы определить, связаны ли индекс массы тела (ИМТ), а также количество жира и мышц в организме ребенка с аналогичными показателями их родителей.