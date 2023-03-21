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59 минут назад

Врачи выяснили, что повышенный риск ожирения наследуется от матери к дочери

Газета.Ru

Подверженные повышенному риску ожирения женщины могут передать его дочерям, но не сыновьям. Об этом сообщает американское Общество эндокринологов.

Повышенный риск ожирения наследуется от матери к дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Люди с ожирением подвержены более высокому риску развития диабета, высокого кровяного давления, проблем с сердцем и многих других заболеваний. Поэтому борьба с лишним весом важна не только для внешнего вида, но и в рамках профилактики заболеваний.

Ребекка Мун и ее коллеги решили выявить влияние наследственности на ожирение. Для этого они измерили жировые отложения и мышцы у 240 детей (в возрасте 9 лет и младше) и их родителей. Они использовали эти данные, чтобы определить, связаны ли индекс массы тела (ИМТ), а также количество жира и мышц в организме ребенка с аналогичными показателями их родителей.

Они обнаружили, что у девочек в основном был такой же ИМТ и жировая масса, что и у их матерей, что позволяет предположить, что девочки, рожденные от матерей, страдающих ожирением или имеющих высокую жировую массу, также подвержены высокому риску развития ожирения или появления избыточного веса. Исследователи не обнаружили такой же связи между мальчиками и их матерями, а также между детьми и их отцами.

Болезни и лекарства,
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