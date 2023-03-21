Врач оценила пользу йодовой сетки для организма

Нанесение йодовой сетки на кожу не является методом определения йододефицита, оценила пользу популярной в народе практики диетолог Наталья Круглова . Об этом сообщает NEWS.ru.

Врач назвала мифом убеждение, что скорость впитывания йодной сетки в кожу связана с нехваткой этого вещества организме. Также, по ее словам, наружное применение аптечных растворов бесполезно для восполнения дефицита йода. Этот способ не работает, так как соединения йода в пищевых и фармацевтических продуктах имеют разную структуру, объяснила Круглова.