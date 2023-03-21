Психосоматические расстройства: что это такое и кто может помочь

Споры о таком явлении, как «психосоматика», продолжаются не один год.

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Кто-то скептически относится к этой науке, а кто-то наоборот, практически в каждой болезни видит связь с психологическим состоянием.

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Что такое психосоматическое расстройство? Все ли болезни от нервов, и можно ли заболеть от плохих эмоций? Разбираемся в этой статье.

Что это такое?

Психосоматика — направление в медицине и психологии, которое изучает, как чувства и переживания влияют на физическое здоровье. Иногда человек начинает чувствовать, что с ним что-то не так. Он идет в больницу, сдает анализы, проходит исследования, но все показатели оказываются в норме. В чем же тогда дело? Самочувствие ведь явно не в порядке. Это и есть психосоматика: человеку плохо, но заболевания явного и очевидного нет. Тогда грамотный врач направит пациента к неврологу, психологу или психотерапевту.

В современном мире психосоматические расстройства, увы, не редкость. Мы постоянно накапливаем психическое напряжение, и наш организм таким образом сообщает, что с ним что-то не в порядке.

Откуда это появилось?

Первые предпосылки появились еще в древности. Впервые о взаимосвязи тела и сознания писали еще Аристотель, Платон и Гиппократ. В их работах описывалась связь эмоционального состояния с обострением хронических или появлением новых болезней у человека. Но сам термин «психосоматический» появился только в начале XIX века в Германии.

Чуть позже явление стали изучать известные психоаналитики, в их числе Зигмунд Фрейд и Йозеф Брейер. К середине XX века только в американских медицинских изданиях уже было опубликовано более 5000 статей на эту тему. И их число продолжает неуклонно расти.

Как понять, что у человека психосоматическое расстройство?

Диагностировать расстройство порой достаточно просто, хоть и не всегда быстро (иногда случается так, что от начала заболевания до получения профессиональной помощи проходят годы). Первый шаг — беседа с пациентом. Грамотный специалист, на основании того, как пациент излагает жалобы, уже после первой встречи задумается о наличии психосоматического расстройства.

Диссоциация между жалобами и отсутствием органической патологии — важный аргумент в пользу «психосоматики». Вот три основных красных флага расстройства: врач не выявил органическую причину заболевания (генетическую предрасположенность, инфекцию, интоксикацию и т.д.); самочувствие сильно ухудшилось после стресса или травмирующих событий; состояние ухудшается после эмоциональных перегрузок.

Важно в этой ситуации не воспринимать рекомендации как оскорбление, если врач предлагает обратиться к психотерапевту, а как можно скорее помочь себе.

Какие бывают психосоматические болезни и от чего они зависят?

Человек, до выявления психосоматического расстройства, может посещать врачей любой специальности в зависимости от симптомов. Люди с психосоматическими заболеваниями чаще всего жалуются на следующее:

— учащенное сердцебиение и боли в грудной клетке;

— боль в мышцах;

— слабость;

— головокружение;

— головную боль;

— онемение рук и ног;

— проблемы с пищеварительной системой;

— ощущение «кома» в горле;

— удушье и прочее.

Исследования позволили выявить определенную закономерность, проследить влияние психосоматики на появление определенных симптомов и выделить их в три большие группы.

Конверсионные расстройства — когда человек внезапно утрачивает контроль над частью своего тела или органом. Чаще всего это проявляется нервными тиками и болевыми приступами. Исследователи связывают этот вид психосоматики с нежеланием человека решать проблему и внутренним конфликтом. Функциональные синдромы — неврозы. Сюда относят проблемы с сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, мочеполовой системами. Истинные психосоматические расстройства — психосоматозы. Сюда обычно относят язву желудка, астму, нейродермит, язвенный колит, гиперфункцию щитовидной железы.

Как это лечить?

Стоит понимать, что диагноз «психосоматическое расстройство» слишком широк. Подходов к лечению, соответственно, тоже несколько.

В легких случаях человека тревожат не столько сами симптомы, сколько неизвестность и подозрение на серьезные или даже смертельные заболевания. Иногда пациенту будет достаточно детальной беседы и с врачом. Иногда врач (не психиатр) может самостоятельно назначить психотропную терапию, если это находится в его компетенции. Это делается для того, чтобы разорвать патологическую связь между сигналами в головном мозге и симптомами органического заболевания. Если доктор видит, что пациенту нужна серьезная терапия, то он подключает к лечению психиатра.

Единственное, в чем сходятся как сторонники, так и противники психосоматики, что не нужно создавать видимость лечения с использованием пустышек: витаминов, «общеукрепляющих», «метаболических», «сосудистых» препаратов и так далее.

Другое мнение

Противники психосоматики апеллируют к факту, что в Международной классификации болезней не существует такого понятия, как «психосоматические заболевания». Согласно их риторике, эмоция — не причина заболевания, а лишь провоцирующий фактор, триггер.

Специалисты доказательной медицины утверждают: истинная психосоматика лечится врачами-специалистами с использованием методик психотерапии и назначением медикаментозного лечения, когда это необходимо, а отнюдь не позитивным мышлением и повторением особых аффирмаций.

Как может помочь психогигиена?

Психогигиену можно смело считать профилактикой психосоматических расстройств. Вне зависимости, верите вы в них или нет, вашему организму эти советы принесут только пользу. Несколько советов по психогигиене приведены ниже.

Ограничьте негативный информационный поток. Замените просмотр новостей музыкой, книгой или нейтральным фильмом.

Отделите рабочее время от домашнего. Выгорание на работе — частая причина некоторых заболеваний.

Займитесь любой физической активностью. Это лучший способ избавиться от накопившейся усталости и раздражения.

И, конечно же, не стесняйтесь обращаться к психотерапевтам, если чувствуете неладное и понимаете, что выбраться из этого самостоятельно у вас не получается.