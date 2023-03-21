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2 часа назад

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ

Вечерняя Москва

В России за неделю заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла на 11,7 процента. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

— В структуре циркулирующих респираторных вирусов доля вирусов гриппа составила 48,5 процента. Из числа других респираторных вирусов негриппозной этиологии лидирующими остаются РС-вирусы и риновирусы, — говорится в сообщении.

Кроме того, на территории страны сохраняется активность коронавируса. За последнюю неделю заболеваемость выросла на 3,8 процента. В большинстве преобладает геновариант омикрон-штамма, передает Lenta.ru.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в том, что в 2023 году пандемия коронавируса завершится и режим международной чрезвычайной ситуации в связи с инфекцией будет отменен. По его словам, сейчас мир находится в более выгодном положении, нежели когда-либо во время пандемии.

Болезни и лекарства,ВОЗ,Роспотребнадзор,
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