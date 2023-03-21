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2 часа назад

Названы последствия использования китайских лечебных тампонов от рака и цистита

Lenta.ru

Китайские лечебные тампоны не решат никакие гинекологические проблемы, но их использование может иметь серьезные последствия для женского здоровья, предупредила врач. Об опасности новомодного народного метода лечения предупредила россиянок акушер-гинеколог Института репродуктивной медицины REMEDI Арпине Торосян в беседе с «Лентой.ру».

Названы последствия использования китайских лечебных тампонов
Фото: Лента.руЛента.ру

По заявлению производителей, китайские фитотампоны могут вылечить практически любое гинекологическое заболевание: восстановить менструальный цикл, справиться с вагинитом, молочницей, циститом, дисплазией, бесплодием и раком шейки матки. По инструкции рекомендуется помещать один тампон внутрь влагалища на три дня, чтобы организм «очистился» изнутри. Результат от их использования можно увидеть сразу после извлечения в виде сгустков кожи и слизи.

Торосян заявила, что эти тампоны чрезвычайно опасны, так как не оказывают никакого лечебного эффекта, зато могут сжечь слизистую влагалища.

Врач напомнила, влагалище — самоочищающийся орган, для которого не нужны и даже вредны дополнительные чистки. Для поддержания интимной гигиены достаточно подмываться один-два раза в день с использованием мягких очищающих средств, показатель pH которых равен не более 4,5. Они не нарушают микрофлору влагалища и восстанавливают липидный баланс, объяснила Торосян.

Ранее акушер-гинеколог Екатерина Абрамова назвала опасные последствия пропаривания гениталий по методу Гвинет Пэлтроу. По ее словам, эта процедура не способствует решению гинекологических проблем, но может иметь опасные последствия.

Болезни и лекарства,Екатерина Абрамова,Гвинет Пэлтроу,
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