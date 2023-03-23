Что реально скрывается за вегетососудистой дистонией

В России и странах СНГ симптомы некоторых болезней называют вегетососудистой дистонией (ВСД). Но самого такого недуга не существует — это лишь описание определённого состояния, которое указывает на дисфункцию вегетативной нервной системы.

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Что же конкретно чувствует человек при ВСД и какие именно болезни скрываются под маской дистонии?

Об этом рассказала врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева.

Вегетососудистая дистония: симптомы

Вегетативная нервная система отвечает за регуляцию артериального давления, частоты сердцебиения, температуры и массы тела, пищеварения, обмена веществ и т. д. То есть вегетососудистая дистония — это очень широкий термин, он лишь в самых общих чертах описывает различные болезни.

несильный подъём температуры;

повышенную утомляемость;

ощущения онемения, зуда, жжения и боли в разных частях тела;

тревожность и раздражительность;

головные боли;

повышенную потливость;

чувство неполного вдоха. К самым частым симптомам ВСД Екатерина Терентьева отнесла:

Чем опасна ВСД?

Врач подчеркнула, что нарушения вегетативной нервной системы всегда вторичны. За ними обычно стоят конкретные болезни, которые могут быть очень даже опасны.

гипотиреоз — снижение выработки гормонов щитовидной железы;

гипертиреоз — избыточная выработка гормонов щитовидки;

железодефицитная анемия — болезненное состояние из-за нехватки железа в организме;

тревожные расстройства — к примеру, панические атаки;

депрессия. Часто за ВСД прячутся такие недуги, как: