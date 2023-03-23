Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 76.96EUR 82.97
Войти в почту
2 часа назад

Терапевт рассказала, что реально скрывается за вегетососудистой дистонией

Секрет Фирмыиещё 1

В России и странах СНГ симптомы некоторых болезней называют вегетососудистой дистонией (ВСД). Но самого такого недуга не существует — это лишь описание определённого состояния, которое указывает на дисфункцию вегетативной нервной системы.

Что реально скрывается за вегетососудистой дистонией
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Что же конкретно чувствует человек при ВСД и какие именно болезни скрываются под маской дистонии?

Об этом рассказала врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева.

Вегетососудистая дистония: симптомы

Вегетативная нервная система отвечает за регуляцию артериального давления, частоты сердцебиения, температуры и массы тела, пищеварения, обмена веществ и т. д. То есть вегетососудистая дистония — это очень широкий термин, он лишь в самых общих чертах описывает различные болезни.

К самым частым симптомам ВСД Екатерина Терентьева отнесла:
  • несильный подъём температуры;
  • повышенную утомляемость;
  • ощущения онемения, зуда, жжения и боли в разных частях тела;
  • тревожность и раздражительность;
  • головные боли;
  • повышенную потливость;
  • чувство неполного вдоха.

Чем опасна ВСД?

Врач подчеркнула, что нарушения вегетативной нервной системы всегда вторичны. За ними обычно стоят конкретные болезни, которые могут быть очень даже опасны.

Часто за ВСД прячутся такие недуги, как:
  • гипотиреоз — снижение выработки гормонов щитовидной железы;
  • гипертиреоз — избыточная выработка гормонов щитовидки;
  • железодефицитная анемия — болезненное состояние из-за нехватки железа в организме;
  • тревожные расстройства — к примеру, панические атаки;
  • депрессия.

Терапевт отметила, что нередко пациентам с психическими расстройствами ставят диагноз «вегетососудистая дистония». Хотя нужно знать конкретную патологию, иначе неправильное лечение может привести к ухудшению состояния.

Болезни и лекарства,Екатерина Терентьева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий