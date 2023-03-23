Что реально скрывается за вегетососудистой дистонией

В России и странах СНГ симптомы некоторых болезней называют вегетососудистой дистонией (ВСД). Но самого такого недуга не существует — это лишь описание определённого состояния, которое указывает на дисфункцию вегетативной нервной системы.
Что же конкретно чувствует человек при ВСД и какие именно болезни скрываются под маской дистонии?
Об этом рассказала врач-терапевт «Инвитро» Екатерина Терентьева.
Вегетативная нервная система отвечает за регуляцию артериального давления, частоты сердцебиения, температуры и массы тела, пищеварения, обмена веществ и т. д. То есть вегетососудистая дистония — это очень широкий термин, он лишь в самых общих чертах описывает различные болезни.
Врач подчеркнула, что нарушения вегетативной нервной системы всегда вторичны. За ними обычно стоят конкретные болезни, которые могут быть очень даже опасны.
Терапевт отметила, что нередко пациентам с психическими расстройствами ставят диагноз «вегетососудистая дистония». Хотя нужно знать конкретную патологию, иначе неправильное лечение может привести к ухудшению состояния.