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52 минуты назад

Постоянно хочется сладкого? Возможно, у вас деменция

Ferra.ru

Существует несколько разновидностей деменции. Один из них — лобно-височная деменция. На ранних стадиях она может не приводить к потере памяти. Чаще всего влияет такой тип старческого слабоумия на личность человека, его речь и поведение.

Постоянно хочется сладкого? Возможно, у вас деменция
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Обычно от лобно-височной деменции страдают люди в возрасте от 40 до 60 лет. При этом выделяют две разновидности такой деменции. Это поведенческий вариант лобно-височной деменции и первично-прогрессирующая афазия.

Ранние симптомы лобно-височной деменции схожи с признаками стресса или депрессии. Особенно сложно поставить диагноз, когда симптомы малозаметны.

Один из ранних симптомов лобно-височной деменции - это тяга человека к сладкому. Насторожить должны любые изменения в привычках питья или питания: чрезмерное употребление алкоголя, переедание и пр. Это касается именно поведенческого варианта деменции.

При этом прогрессирование старческого слабоумия предсказать сложно: это всё индивидуально.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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