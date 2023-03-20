Простые способы облегчить кашель

Если вы страдаете от надоедливого кашля, то есть несколько способов облегчить это состояние. Ими поделился фармацевт.
Фил Дэй, главный фармацевт Pharmacy2U, рассказал изданию Express.co.uk, как можно смягчить надоедливый кашель.
Постарайтесь больше отдыхать и пить много жидкости. Это позволит вам избежать обезвоживания.
Если вам нужно облегчить боль, то примите ибупрофен либо парацетамол.
Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.
Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.
Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.
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