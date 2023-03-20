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56 минут назад

Простые способы облегчить кашель

Ferra.ru

Если вы страдаете от надоедливого кашля, то есть несколько способов облегчить это состояние. Ими поделился фармацевт.

Простые способы облегчить кашель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фил Дэй, главный фармацевт Pharmacy2U, рассказал изданию Express.co.uk, как можно смягчить надоедливый кашель.

Постарайтесь больше отдыхать и пить много жидкости. Это позволит вам избежать обезвоживания.

Если вам нужно облегчить боль, то примите ибупрофен либо парацетамол.

Успокоить горло помогут такие средства, как горячий чай с лимоном и мёдом либо лекарство от кашля, которое содержит мёд и лимон.

Наконец, существует фитотерапия - пеларгония. Но подойдёт она только детям старше 12 лет.

Кроме того, вы можете посоветоваться с фармацевтом по поводу безрецептурных лекарств от кашля.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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