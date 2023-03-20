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42 минуты назад

Не употребляйте лекарства с этими продуктами

Ferra.ru

Диетолог отметил, что при приёме статинов, антибиотиков либо антидепрессантов нужно обращать особое внимание на рацион. Всё дело в том, что вяленое мясо, сыр и грейпфрутовый сок могут в сочетании с этими препаратами плохо сказаться на здоровье.

Не употребляйте лекарства с этими продуктами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Бенджамин Бауэрс, диетолог и основатель Satia, предупредил, что приём определённых препаратов вместе с различными напитками и продуктами может плохо повлиять на здоровье.

Не рекомендуется сочетать антибиотики с молочными продуктами. Из-за последних усваиваться организмом антибиотики будут хуже. Обычно специалисты советуют не употреблять молочные продукты одновременно с антибиотиками и в течение нескольких часов после приёма лекарств. Тем не менее употреблять сливочный сыр или творог вы можете даже при приёме фторхинолонов и тетрациклинов. Главное - не стоит эти продукты есть в больших количествах.

Лучше не употреблять вместе грейпфрутовый сок и статины. Дело в том, что цитрусовые (в частности, грейпфрут) способны повысить вероятность развития серьёзных побочных эффектов либо сделать лекарства менее эффективными.

Наконец, нужно отказаться от колбасных изделий при приёме антидепрессантов. Речь идёт об ингибиторах моноаминоксидазы. Данные антидепрессанты не рекомендуется смешивать с выдержанным сыром (чеддер, горгонзола) и мясом (прошутто, чоризо). Вино тоже может вызвать опасный скачок кровяного давления при приёме этих препаратов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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