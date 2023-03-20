Гипертония: что можно и нельзя делать при высоком давлении

Гипертония – крайне распространенная проблема, которая характеризуется повышенным кровяным давлением. Это заболевание грозит серьезными проблемами с головным мозгом, сердечно-сосудистой системой и почками. На сегодняшний день гипертоническая болезнь является одной из основных причин смертности.

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Заболевание при всей своей распространенности является серьезным. Одна из его коварных опасностей в том, что чуть меньше половины из всех болеющих даже не подозревают о развитии у себя гипертонии.

"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и узнал, что можно, а нельзя при гипертонии и как помочь себе избежать обострений и серьезных последствий.

Самое важное, что может сделать человек для помощи себе при гипертонической болезни, — сменить образ жизни и начать прием лекарственных препаратов.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

В случае с артериальной гипертонией, рекомендуется снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Всем пациентам с гипертонией также рекомендуют ограничить потребление алкоголя: не более 100 граммов в неделю.

Также людям с повышенным давлением советуется употреблять больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, молочных продуктов с низкой жирностью.

Помимо этого важно контролировать массу тела. Это поможет снизить артериальное давление и сердечно-сосудистый риск.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог