Гипертония: что можно и нельзя делать при высоком давлении

Гипертония – крайне распространенная проблема, которая характеризуется повышенным кровяным давлением. Это заболевание грозит серьезными проблемами с головным мозгом, сердечно-сосудистой системой и почками. На сегодняшний день гипертоническая болезнь является одной из основных причин смертности.
Заболевание при всей своей распространенности является серьезным. Одна из его коварных опасностей в том, что чуть меньше половины из всех болеющих даже не подозревают о развитии у себя гипертонии.
"Рамблер" поговорил с экспертом, врачом общей практики Денисом Прокофьевым, и узнал, что можно, а нельзя при гипертонии и как помочь себе избежать обострений и серьезных последствий.
В случае с артериальной гипертонией, рекомендуется снизить потребление соли до 5 граммов в сутки. Всем пациентам с гипертонией также рекомендуют ограничить потребление алкоголя: не более 100 граммов в неделю.
Также людям с повышенным давлением советуется употреблять больше овощей, фруктов, рыбы, орехов, молочных продуктов с низкой жирностью.
Всем пациентам с артериальной гипертонией обязательно рекомендуются умеренные физические нагрузки. И, безусловно, важен полный отказ от курения.