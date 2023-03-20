Боли в спине могут указывать на целый букет болезней

Каждый человек может почувствовать боль в спине, однако длительный дискомфорт требует обращения к специалисту, предупредил остеопат Александр Евдокимов.
Боль в спине может свидетельствовать о целом букете заболеваний. Часто дискомфорт является предвестником инфаркта миокарда. Такой же симптоматикой сопровождается панкреатит, который часто путают с растяжением мышц. Воспаленный аппендикс может «давить» на позвоночник, рассказал врач Пятому каналу.
О болезнях дыхательных путей и грыжах в позвоночном отделе говорят острые приступы спазмов. Опасность грыж заключается в том, что в дальнейшем они могут обездвижить пациента или нарушить функционирование рук и ног.