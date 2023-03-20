Боли в спине могут указывать на целый букет болезней

Каждый человек может почувствовать боль в спине, однако длительный дискомфорт требует обращения к специалисту, предупредил остеопат Александр Евдокимов.

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Боль в спине может свидетельствовать о целом букете заболеваний. Часто дискомфорт является предвестником инфаркта миокарда. Такой же симптоматикой сопровождается панкреатит, который часто путают с растяжением мышц. Воспаленный аппендикс может «давить» на позвоночник, рассказал врач Пятому каналу.