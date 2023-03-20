К каким последствиям может привести переохлаждение ног

Переохлаждение ног может привести к опасным для здоровья человека последствиям. О них рассказали медицинские специалисты.

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Снижение температуры тела способно привести к простуде, спровоцировать воспалительные процессы мочеполовой системы, ослабить иммунитет. Также возможны проблемы с почками и суставами.

По словам специалистов, если человек замерз или промочил ноги на улице, важно оперативно предпринять необходимые меры, чтобы предотвратить опасные для здоровья последствия.

В первую очередь важно согреть ноги. Однако делать это нужно постепенно, чтобы не нарушить сердечный ритм и не допустить внутреннее кровоизлияние из-за быстрого расширения сосудов.

Помимо этого, можно сделать специальную ванночку или массаж стоп, передает Общественная служба новостей.