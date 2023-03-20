Врач предупредила о негативном влиянии бессонницы на глаза

Врач-офтальмолог центра офтальмологии «МЕДСИ на Солянке» Анастасия Киселе рассказала, что бессонница может негативно сказаться на здоровье глаз.

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Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться, сообщила она Life.ru.

Распространённым побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик — кратковременное и безболезненное подёргивание век, объяснила специалист. Также из-за хронической бессонницы может появиться стойкое покраснение глаз.