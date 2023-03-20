О каких болезнях сигнализирует дневной сон? Отвечает врач

Дневная сонливость может говорить о проблемах с печенью и других заболеваниях. Как рассказала невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, желание поспать днём может быть по физиологическим причинам, а также из-за патологических. Дневной сон при обычной нагрузке и семи-девятичасовом отдыхе ночью считается поводом обратить внимание на своё здоровье, предупредила специалист.

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Если у вас получается перебороть желание прилечь днём, то, скорее всего, вы просто не высыпаетесь, а это физиологическая причина сонливости. Это очень легко проверить — при увеличении продолжительности ночного отдыха дневная сонливость не появляется.

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А вот патологическую сонливость победить трудно. По словам врача, она возникает при проблемах с эндокринной системой и обменных нарушениях, болезнях печени и почек, а также передозировке седативных, спазмолитиков, антигипертензивных средств, лекарств от эпилепсии и болезни Паркинсона.

Подозреваете у себя именно вторую? Тогда Демьяновская призывает сдать общий анализ крови и биохимический анализ крови с определением основных показателей функционирования печени и почек, а также проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы.

Какие ещё причины дневной сонливости?

Она может возникать из-за длительного лечения препаратами с психотропным, противосудорожным действием. Иногда обычные дозы оказываются избыточными, поэтому за процессом всегда должен следить врач. Понять, что дело в этом, можно при помощи анализа крови или мочи. При необходимости назначается дополнительное генетическое обследование, добавила специалист.

«Дневная сонливость может быть вызвана систематическим употреблением алкоголя и психоактивных веществ. Для коррекции этих состояний также потребуется консультация специалиста и проведение лабораторных исследований», — заявила Демьяновская в беседе с «Известиями».