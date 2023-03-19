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1 час назад

Медики выяснили, какие тренировки могут улучшить когнитивные функции у пожилых

Газета.Ruиещё 2

Ученые из Университета Тулона выяснили, что езда на велосипеде, аэробика и тренировки с отягощениями снижают воспаление в мозге у пациентов с деменцией или легкими когнитивными нарушениями. Исследование опубликовано в журнале Experimental Gerontology.

Какие тренировки могут улучшить когнитивные функции у пожилых
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ранее хроническое воспаление в мозге было связано с развитием болезни Альцгеймера — наиболее распространенного типа деменции. Авторы провели подробный обзор имеющихся исследований, в которых в общей сложности участвовали 789 человек и 1249 животных. Они обнаружили, что езда на велосипеде, аэробика и тренировки с отягощениями снижали у людей уровни нескольких цитокинов, стимулирующих воспаление. Эффект распространялся на пациентов с легкими когнитивными нарушениями и деменцией.

Эти нагрузки также улучшали когнитивные функции людей. Тренировки с отягощениями повышали уровень инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) в гиппокампе, а аэробика повышала уровень нейротрофического фактора (BDNF). Езда на велосипеде снижала экспрессию гена SNHG14, что ранее было связано с замедлением прогрессирования болезни Альцгеймера.

В исследованиях на животных также было показано, что плавание и бег повышают уровни цитокинов, которые снижают воспаление. Также у животных, регулярно занимавшихся тренировками, было меньше амилоидных бляшек в мозге, которые связаны с симптомами болезни Альцгеймера. В целом в 73% исследований, в которых ученые вызывали болезнь Альцгеймера у животных, был обнаружен положительный эффект упражнений на воспаление в мозге.

Хотя результаты исследования могут помочь неврологам и их пациентам с деменцией, авторы предупредили, что обнаруженные эффекты нужно подтвердить в клинических испытаниях.

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