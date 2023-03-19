Нарушение кровообращения: как вовремя заметить

Система кровообращения нужна для того, чтобы снабжать все органы и ткани организма питательными веществами и кислородом. Нарушение кровообращения чревато серьёзными последствиями для здоровья, например, кровоизлиянием или тромбами. Вот почему эту проблему важно заметить как можно раньше. Это возможно, если правильно считать сигналы организма, рассказал врач – терапевт-кардиолог Рустем Османов.

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На нарушение кровообращения указывает изменение мочеиспускания. В норме человек должен ходить в туалет до семи раз в день. При сбое почки плохо снабжаются кровью, это влияет на их работоспособность. Как следствие, позывы в туалет сокращаются до трёх раз и меньше.

О том, что кровеносная система плохо работает, может говорить похолодание рук и ног. Особенно если это сопровождается скачками давления, головными болями, слабостью и быстрой утомляемостью.

При нарушении кровообращения у пациента может наблюдаться боль и слабость в мышцах нижних конечностей. Как правило, она появляется во время физической нагрузки или ходьбы. Причина в атеросклеротических бляшках в артериях, которые мешают правильному току крови.

Если вы нормально спите, но у вас ни с того ни с сего появились тёмные круги под глазами, есть повод заподозрить проблемы с кровообращением. Изменение цвета кожи — один из признаков.

Указывает на нарушение кровообращения онемение и покалывание ног. Оно может проявляться и в состоянии покоя, и во время занятий спортом. Может также сопровождаться изменением цвета кожи и отсутствием на ней волос. Такой симптом часто возникает при варикозном расширении вен на ногах.