Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Нарушение кровообращения: как вовремя заметить

Секрет Фирмы

Система кровообращения нужна для того, чтобы снабжать все органы и ткани организма питательными веществами и кислородом. Нарушение кровообращения чревато серьёзными последствиями для здоровья, например, кровоизлиянием или тромбами. Вот почему эту проблему важно заметить как можно раньше. Это возможно, если правильно считать сигналы организма, рассказал врач – терапевт-кардиолог Рустем Османов.

Нарушение кровообращения: как вовремя заметить
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

На нарушение кровообращения указывает изменение мочеиспускания. В норме человек должен ходить в туалет до семи раз в день. При сбое почки плохо снабжаются кровью, это влияет на их работоспособность. Как следствие, позывы в туалет сокращаются до трёх раз и меньше.

О том, что кровеносная система плохо работает, может говорить похолодание рук и ног. Особенно если это сопровождается скачками давления, головными болями, слабостью и быстрой утомляемостью.

При нарушении кровообращения у пациента может наблюдаться боль и слабость в мышцах нижних конечностей. Как правило, она появляется во время физической нагрузки или ходьбы. Причина в атеросклеротических бляшках в артериях, которые мешают правильному току крови.

Если вы нормально спите, но у вас ни с того ни с сего появились тёмные круги под глазами, есть повод заподозрить проблемы с кровообращением. Изменение цвета кожи — один из признаков.

Указывает на нарушение кровообращения онемение и покалывание ног. Оно может проявляться и в состоянии покоя, и во время занятий спортом. Может также сопровождаться изменением цвета кожи и отсутствием на ней волос. Такой симптом часто возникает при варикозном расширении вен на ногах.

На проблемы с кровообращением важно не забивать. Врач-гематолог дал несколько советов тем, кто хочет улучшить кровообращение. Спойлер: нужно заниматься спортом и нормально спать.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий