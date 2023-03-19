Кардиолог: гипертонический криз длится дольше панической атаки

Кардиолог Корелина: гипертонический криз длится дольше панической атаки. Обычно паническая атака продолжается не больше часа, когда как криз может длиться от нескольких часов до 2 суток. Во многом симптомы этих двух опасных состояний схожи. Разобраться, в чём разница, помогла врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Корелина.
По словам специалиста, оба состояния опасны для человека. Во многом симптомы схожи, но важно понимать, чем одно отличается от другого.
Гипертонический криз — это резкий скачок артериального давления, который может обернуться сердечным приступом или инсультом, нарушением ритма сердца или острой сердечной недостаточностью.
В этом состоянии человек ощущает такие симптомы, как слабость, неприятные ощущения в области сердца, головокружение или головную боль, сердцебиение и дрожь в теле. Возможны также тошнота и рвота, а ещё одышка, чувство страха и учащённое мочеиспускание.
Такое состояние характеризуется внезапным приступом страха, паники и тревоги. Обычно паническая атака также сопровождается сердцебиением, болями и неприятными ощущениями в груди, ощущением нехватки воздуха, тошнотой и позывами в туалет.
Приступ при панической атаке проходит обычно за 30–50 минут. В случае с гипертоническим кризом симптомы могут затянуться на 2–3 часа или пару суток.
При панической атаке человек ощущает жуткое чувство страха и буквально не может найти себе место. Некоторые могут даже кричать. При гипертоническом кризе это чувство значительно слабее или вообще отсутствует.
Во время приступа панической атаки пульс очень высокий, будто сердце сейчас выскочит из груди. В то же время при гипертоническом кризе ритм слабый — 50–55 ударов в минуту.
При гипертоническом кризе давление будет очень высоким до 220 (верхние цифры) на 100–120 (нижние цифры). При панической атаке давление не поднимется выше 180 на 80–100.
Гипертонический криз врач скорой всегда может купировать, а вот приступ панической атаки усмирить крайне сложно. Таблетки здесь не работают, требуется помощь клинического психолога.
В случае гипертонического криза важно усадить или уложить большого в постель, обеспечить приток свежего воздуха и освободить от стесняющей одежды. Не лишним будет вспомнить и о пользе дыхательных упражнений.
Если сделать глубокий вдох, немного задержать дыхание и попытаться с шумом выдохнуть, можно немного облегчить состояние в ожидании приезда скорой.