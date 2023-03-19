Кардиолог: гипертонический криз длится дольше панической атаки

Кардиолог Корелина: гипертонический криз длится дольше панической атаки. Обычно паническая атака продолжается не больше часа, когда как криз может длиться от нескольких часов до 2 суток. Во многом симптомы этих двух опасных состояний схожи. Разобраться, в чём разница, помогла врач-кардиолог, кардиопсихолог, кандидат медицинских наук Анна Корелина.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

По словам специалиста, оба состояния опасны для человека. Во многом симптомы схожи, но важно понимать, чем одно отличается от другого.

Видео дня

Гипертонический криз: симптомы

Гипертонический криз — это резкий скачок артериального давления, который может обернуться сердечным приступом или инсультом, нарушением ритма сердца или острой сердечной недостаточностью.

В этом состоянии человек ощущает такие симптомы, как слабость, неприятные ощущения в области сердца, головокружение или головную боль, сердцебиение и дрожь в теле. Возможны также тошнота и рвота, а ещё одышка, чувство страха и учащённое мочеиспускание.

Паническая атака: симптомы

Такое состояние характеризуется внезапным приступом страха, паники и тревоги. Обычно паническая атака также сопровождается сердцебиением, болями и неприятными ощущениями в груди, ощущением нехватки воздуха, тошнотой и позывами в туалет.

Как отличить криз от панической атаки

Длительность приступа

Приступ при панической атаке проходит обычно за 30–50 минут. В случае с гипертоническим кризом симптомы могут затянуться на 2–3 часа или пару суток.

Чувство страха

При панической атаке человек ощущает жуткое чувство страха и буквально не может найти себе место. Некоторые могут даже кричать. При гипертоническом кризе это чувство значительно слабее или вообще отсутствует.

Сердцебиение

Во время приступа панической атаки пульс очень высокий, будто сердце сейчас выскочит из груди. В то же время при гипертоническом кризе ритм слабый — 50–55 ударов в минуту.

Давление

При гипертоническом кризе давление будет очень высоким до 220 (верхние цифры) на 100–120 (нижние цифры). При панической атаке давление не поднимется выше 180 на 80–100.

Влияние медицинской помощи на состояние

Гипертонический криз врач скорой всегда может купировать, а вот приступ панической атаки усмирить крайне сложно. Таблетки здесь не работают, требуется помощь клинического психолога.

Помощь при гипертоническом кризе

В случае гипертонического криза важно усадить или уложить большого в постель, обеспечить приток свежего воздуха и освободить от стесняющей одежды. Не лишним будет вспомнить и о пользе дыхательных упражнений.