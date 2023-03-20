Онколог перечислила нетипичные симптомы рака прямой кишки

Рак толстой кишки считается одним из опасных заболеваний. Врач-хирург, колопроктолог, онколог клиники академика Ройтберга Ирина Скоркина рассказала, какие симптомы указывают на это заболевание.
«О раке толстой кишки может говорить ярко-красная или темно-красная кровь в стуле. К этому приводит кровотечение в толстой кишке», – отметила врач.
По словам Скоркиной, при заболевании пациент испытывает боли и тупые спазмы в животе. Именно они могут быть первыми симптомами. Все это сопровождается попеременно диареей и запором.
Непреднамеренная потеря веса тоже может указывать на заболевание. Это связано с тем, что опухоль использует кровь и питательные вещества организма для роста и развития. У пациентов часто наблюдается и потеря аппетита. Однако в основном такой признак указывает на рак толстой кишки на последней стадии.
Врач рекомендует прислушиваться к собственным ощущениям, даже если человек не наблюдает перечисленных симптомов. Если возникло чувство беспокойства, стоит довериться интуиции и записаться к врачу, передает «Газета.Ru».