Онколог перечислила нетипичные симптомы рака прямой кишки

Рак толстой кишки считается одним из опасных заболеваний. Врач-хирург, колопроктолог, онколог клиники академика Ройтберга Ирина Скоркина рассказала, какие симптомы указывают на это заболевание.

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«О раке толстой кишки может говорить ярко-красная или темно-красная кровь в стуле. К этому приводит кровотечение в толстой кишке», – отметила врач.

По словам Скоркиной, при заболевании пациент испытывает боли и тупые спазмы в животе. Именно они могут быть первыми симптомами. Все это сопровождается попеременно диареей и запором.

Непреднамеренная потеря веса тоже может указывать на заболевание. Это связано с тем, что опухоль использует кровь и питательные вещества организма для роста и развития. У пациентов часто наблюдается и потеря аппетита. Однако в основном такой признак указывает на рак толстой кишки на последней стадии.