Как можно и нельзя применять антибиотики: врач развенчивает мифы

Люди относятся к антибиотикам совершенно по-разному. Одни принимают такие препараты, едва почувствовав недомогание. Другие считают их злом и отказываются пить даже по назначению врача. Такие полярные мнения возникают, потому что антибиотики окружает много мифов. Самые популярные из них развенчал врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ЦКБ управления делами президента РФ Алексей Романов.

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Миф №1. Антибиотики помогают при простуде

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При всех своих достоинствах антибиотики — это не волшебная таблетка, которая лечит все болезни. Вопреки распространённому мнению такие препараты не действуют на вирусы. Так что не рассчитывайте вылечить ими простуду, грипп или ковид. Более того, если пить их при вирусных инфекциях, можно подорвать иммунитет за счёт нарушения флоры кишечника.

Миф №2. Антибиотики убивают только определённые бактерии

Увы, это не так. Нет таблеток против какой-то одной бактерии. Большинство антибиотиков после всасывания в кровь разносятся по всему организму и действуют не только на бактерии, которые вызывают заболевание, но и на полезные, которые нужны человеку.

Миф №3. Современные антибиотики безвредны

На самом деле у антибиотиков полно побочных эффектов. Самый известный из них — токсический. Например, некоторые препараты могут вызывать снижение слуха. Применение таблеток длительным курсом и в высоких дозах может привести к необратимой глухоте. Ещё один веский довод не в пользу самолечения антибиотиками.

Миф №4. Вместе с антибиотиками нельзя пить молоко

Отказываться от молока, пока вы принимаете антибиотики, необязательно, но вот запивать им лекарство всё-таки не стоит. Вообще запивать таблетки лучше всего простой водой — она не оказывает химического действия на препарат, не замедляет его всасывание и не перегружает желудочно-кишечный тракт.

Кстати, прямой зависимости между приёмом антибиотиков и алкоголем нет, отметил врач. Но всё-таки употреблять спиртное во время лечения — не лучшая идея.

Миф №5. Вместе с антибиотиками обязательно нужно пить пробиотики

Эффективность пробиотиков при лечении антибиотиками не доказана. Так что однозначно сказать, что их обязательно нужно пить, нельзя. Но у жителей современных городов и так есть проблемы с микрофлорой кишечника. Так что приём пробиотиков не противопоказан.

Миф №6. Антибиотики нельзя пить долго

Антибиотики могут подействовать очень быстро — уже на 3-й день после начала лечения вы можете почувствовать себя намного лучше. Некоторые решают, что, раз полегчало, можно не продолжать курс. Это большая ошибка. Только врач может сказать, какие таблетки вам нужны и сколько пить антибиотики. Так что самостоятельно отменять препараты нельзя, сказал Романов «Москве 24».