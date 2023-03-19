Из-за чего ногти становятся ребристыми

Крепкие и здоровые ногти с гладкой поверхностью изящно смотрятся даже без декоративного покрытия. Достаточно поддерживать их в порядке, придавать необходимую форму и следить за кутикулой, чтобы выглядеть неотразимо в любой жизненной ситуации.

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Однако многие женщины сталкиваются с появлением на ногтевой пластине бороздок и неровностей. Оказыватся, такая ситуация – вовсе не косметическая проблема. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

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Основными факторами риска образования бороздок и неровностей на ногтевой пластине являются неумело сделанный маникюр или травматические повреждения. Повышенному риску травмирования ногтей подвержены люди, работающие за компьютером – постоянное нажатие клавиш негативно сказывается на состоянии ногтевой пластины. Дефект может возникнуть и вследствие прямого удара или придавливания. Тогда единственный способ – постепенно обрезать ноготь, ведь деформированная пластина самостоятельно не выпрямится.

Воздействие бытовой химии, используемой для уборки помещения или мытья посуды, также может привести к серьезной деформации ногтевой пластины. Единственный способ защититься от пагубного влияния – во время уборки надевать резиновые перчатки. После мытья посуды необходимо насухо вытирать руки, пользоваться специальными кремами для увлажнения ногтей и кутикулы.

Также причиной образования ребристого ногтя могут стать внутренние проблемы в организме. К ним относятся:

Почему так происходит?

Дефицит питательных веществ. Если в организм не поступает достаточное количество витаминов, в первую очередь страдают ногти. Они становятся ломкими, тусклыми, испещренными продольными бороздками.

Сбои в работе внутренних органов. Формирование глубоких бороздок может говорить о целом ряде проблем с внутренними органами: желудочно-кишечным трактом, щитовидной железой, сердечно-сосудистой системой, органами дыхания.

Грибковая инфекция. Если вместе с появлением бороздок ноготь темнеет, вероятнее всего, в организм попал грибок. Также характерными симптомами инфекции являются зуд, дискомфорт и неприятный запах.

Эмфизема, туберкулез, злокачественные новообразования в легких.

Экзема, красный плоский лишай.

Попадание в организм гельминтов. Если ногтевая пластина стала ребристой у ребенка, велика вероятность заражения гельминтозом. Важно вовремя обратиться к врачу, чтобы не допустить развития серьезных осложнений.

Ослабление организма вследствие длительного заболевания.

Анемия.

Среди других видов механических повреждений чрезмерную рельефность ногтей могут вызвать:

сильное физическое воздействие при наращивании, наложение большого количества материала;

травмирование кутикулы во время сеанса маникюра с последующим попаданием инфекции;

постоянное воздействие холода на ногтевую пластину;

неправильный гигиенический уход – использование жесткой пилки, подрезание ногтей под корень, обрезание кутикулы нестерильными щипцами;

откусывание ногтей и заусениц.

Самостоятельно определить, почему ногти стали ребристыми, очень сложно. Даже если вам это удалось и предположение окажется верным, необходимо обратиться к врачу, который подберет максимально корректную в вашем случае тактику лечения.

Разновидности ногтевых борозд

Бороздки на ногтях могут быть двух видов. Исходя из этого можно сделать предположение, чем вызвано появление ребристости:

Вертикальные

Борозды начинаются у основания ногтя, проходят через всю пластину к свободному краю. Могут быть как одиночными, так и множественными. У одних людей полосы ровные, у других – изогнутые. Являются признаком механического повреждения ногтевой пластины, а также дефицита кальция. В большинстве случаев проблему можно решить правильным уходом и коррекцией питания.

Горизонтальные

Борозды располагаются поперек ногтя и представляют собой глубокие ямы, бугорки. Могут занимать как всю пластину, так и небольшую ее часть. Свидетельствуют о серьезных сбоях в организме. Такая ребристость является предвестником прогрессирования сложных патологий, требующих незамедлительного медицинского вмешательства.

Бывает такое, что неровности появляются только на одном ногте. Предположительно выяснить корень проблемы можно в зависимости от того, на каком именно пальце присутствует ребристость:

Большой. Острая нехватка кальция. В большинстве случаев дефект возникает на руках и ногах одновременно. Необходим курс лечения, после которого ноготь отрастет здоровым. Будьте внимательны – глубокие борозды с потемнением или пожелтением на больших пальцах рук могут свидетельствовать о развитии сахарного диабета.

Указательный. Борозды на этом пальце говорят о возможных проблемах в работе печени, легких, репродуктивной системы.

Средний. Отражает работу сердца. При возникновении ребристости необходимо как можно быстрее обратиться к профильному специалисту.

Безымянный. Борозды и / или углубления на этом пальце говорят о проблемах с обменом веществ, сбоях в функционировании эндокринной системы.

Мизинец. Отражает работу миокарда и тонкого кишечника. Также ноготь на этом пальце может стать ребристым в случае нехватки цинка в организме.

Стоит обратить внимание и на цвет ногтя. Если он помутнел, приобрел неестественный окрас, это говорит о плохой работе печени. Поэтому не стоит откладывать лечение на потом, надеясь, что все пройдет само собой. Если уход за ногтевой пластиной не дает видимого эффекта, следует выяснить первопричину возникшего явления.

Как избавиться от проблемы?

Как избавиться от проблемы?

Нельзя бороться с бороздками исключительно выравнивающим гелем, воспринимая их как неприятный косметический дефект. Это поможет на время замаскировать проблему, но никак не решит ее. Если ногтевая пластина даже после полного отрастания остается бугристой, нужно прийти на прием к профильному специалисту, который выяснит причину патологии и назначит соответствующее лечение.

На здоровье ногтей влияет целый ряд факторов. Первым делом следует придерживаться сбалансированного рациона питания:

В меню обязательно должны присутствовать говядина, печень и бобовые культуры, насыщающие организм железом.

Для поддержания должного уровня фтора в организме не забывайте о морепродуктах и яйцах.

Салаты из свежих овощей, чеснок и зелень помогут нормализовать содержание серы.

Зерновые культуры и орехи насытят организм цинком.

Ежедневно употребляйте свежие фрукты, овощи, домашние молочные продукты, ягоды.

Здоровый сон, умеренные физические нагрузки и регулярные прогулки на свежем воздухе приведут организм в порядок, что положительно скажется и на состоянии ногтевых пластин.

Если деформацию ногтя вызывает серьезное заболевание, лечить следует именно его, а ребристость уйдет после устранения причины. Первым делом необходимо показаться дерматологу. При грибковых и кожных болезнях врач назначит необходимые кремы и мази, в случае необходимости – курс антибактериальной терапии. Для лечения инфекционных заболеваний понадобится прием медикаментозных препаратов.

В случае серьезных проблем с внутренними органами придется пройти комплексную диагностику, на основе которой будет поставлен диагноз и подобрана корректная тактика терапии.

Основные методы профилактики

Нередко ногти становятся ребристыми после некачественного маникюра, из-за чрезмерного физического воздействия на пластину фрезой или пилочкой, перегрева в лампе. Чтобы этого избежать, мастеру необходимы не только соответствующие навыки маникюра и должная сноровка, но и качественное оборудование. Многие nail-мастера пользуются маникюрными пылесосами производителя MAX, а также другими аксессуарами бренда. Это надежное и профессиональное оборудование, разработанное с учетом строгих международных требований и пожеланий специалистов маникюра и педикюра.

В качестве профилактики проблем с ногтевой пластиной также следует придерживаться основных правил:

При работе с землей, контакте с агрессивными составами обязательно нужно использовать защитные перчатки. Руки и без того подвержены постоянному внешнему воздействию, поэтому важно максимально их защитить.

Регулярно использовать специальные питательные и увлажняющие кремы для рук. Они помогут насытить ногти полезными веществами и защитить от негативного влияния окружающей среды.

Во время процедуры маникюра нужно применять исключительно стерильные инструменты. Вероятность микротравм в процессе срезания кутикулы или спиливания ногтя есть всегда, и попадание патогена в организм может вызвать серьезные последствия.

Отказаться от использования металлических пилочек для ногтей. Сегодня есть керамические, хрустальные и другие варианты, гораздо менее травматичные для ногтевой пластины.