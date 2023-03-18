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1 час назад

Как избавиться от храпа: советы врачей

Секрет Фирмы

Храп — это специфический звук, который человек издаёт при дыхании во время сна. По статистике, храпит примерно треть взрослого населения планеты. Увы, это не только досадный изъян, который доставляет неудобство тем, кто спит рядом с храпящим человеком. По словам терапевта Артёма Меринова, храп всегда указывает на проблему. Поэтому важно знать, как избавиться от храпа и можно ли вообще это сделать.

Как избавиться от храпа: советы врачей
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Прежде чем думать, как избавиться от храпа, стоит разобраться, почему храпят люди. Самые распространённые причины храпа:

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  • удлинённый нёбный язычок;
  • искривление носовой перегородки;
  • отложение жира в стенках глотки у людей с ожирением;
  • увеличение нёбных миндалин, аденоидов, полипов в носу;
  • ринит с воспалением и отёком носовых ходов;
  • врождённая аномалия верхних отделов дыхательных путей;
  • злокачественные или доброкачественные новообразования носоглотки;
  • увеличение языка при эндокринных нарушениях, амилоидозе и др.;
  • киста Торнвальда;
  • деформация лицевого скелета после травмы;
  • гипертрофия голосовых связок, гортани, языка при акромегалии.

Что конкретно можно сделать самому

Важно отказаться от снотворных препаратов и вредных привычек: курения, алкоголя.

Придётся организовать место для сна: купить анатомическую подушку, обеспечить возвышенное положение изголовья кровати, спать на боку.

Если у вас большой лишний вес, стоит попробовать похудеть.

И не забывайте тренировать мышцы языка, мягкого неба и глотки с помощью специальных упражнений, рекомендовал Меринов.

Другие варианты избавления от храпа

Лечение храпа зависит от причины, его вызвавшей, отметила пластический хирург, ЛОР Иляна Гончарова. Если причина в области носа, возможно, потребуется операция ринопластики. Нёбный язычок или нёбные миндалины тоже можно удалить хирургическим путём, как и большие узлы на щитовидной железе, мешающие дыханию.

Операция не поможет, если проблема в области шеи. Если причина храпа связана с увеличением щитовидки или ожирением, нужно обратиться к эндокринологу.

А вот вылечить храп, который появился с возрастом, увы, почти невозможно. Он связан с провисанием тканей из-за потери их эластичности. Единственный выход при этом — спать в кислородной маске, сказала Гончарова изданию «Доктор Питер».

Как избавиться от храпа лично вам, подскажет ЛОР. К нему стоит идти в первую очередь. Он проведёт осмотр полости носа и ротоглотки, назначит компьютерную томографию носа и нужные анализы.

Болезни и лекарства,
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