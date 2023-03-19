Найдены лекарства, снижающие риск смерти при раке простаты на 37%

Ученые из Университета Юты выяснили, что комбинация лекарств энзалутамида и талазопариба может снизить риск прогрессирования заболевания или смерти на 37% при раке предстательной железы. Результаты представлены на симпозиуме Американского общества клинической онкологии по раку мочеполовой системы.

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В ходе глобального исследования TALAPRO-2 одни участники на поздних стадиях рака предстательной железы получали комбинацию энзалутамида и талазопариба, в то время как другие получали стандартное лечение энзалутамидом и таблетку плацебо. Всего в исследовании приняли участие более 800 пациентов.

У пациентов, принимавших комбинацию лекарств, вероятность прогрессирования заболевания при визуализации была на 37% ниже, чем у пациентов, получавших плацебо и энзалутамид. Эффект был выше у пациентов с определенными генными мутациями: у них комбинированное лечение было связано со снижением риска прогрессирования на 54%.