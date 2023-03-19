Что делать для профилактики тромбоза

Одна из самых распространённых причин инфаркта — тромбоз. Так называют закупорку сосудов плотными кровяным сгустками (тромбами), из-за которых нарушается кровоток и питание органов. К заболеванию обычно приводит сидячий, малоподвижный образ жизни. Ускоряют образование тромба вредные привычки и неправильное питание. Хирург Тахир Ярахмедов дал несколько советов по профилактике тромбоза.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Что приводит к тромбозу

Венный тромбоз часто образуется из-за продолжительной гиподинамии, сказал Ярахмедов агентству «Прайм». Под этим термином имеют в виду нарушения функций организма в результате недостаточной физической активности. Проще говоря, человек мало двигается, ведёт сидячий образ жизни. Ещё одна причина тромбоза — курение и злоупотребление алкоголем. Хирург посоветовал поскорее избавляться от вредных привычек.

Но иногда риск заболеть повышает генетическая предрасположенность — наличие тромбофилий. У таких людей с рождения нарушена свёртываемость крови, поэтому высока вероятно образования тромба. Из-за этого некоторым приходится всю жизнь принимать антитромботические препараты.

Наконец тромб может появиться из-за хирургический операций, травмы и хронических заболеваний: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, рака.

Профилактика тромбоза

Если вы в зоне риска, то обязательно всегда оставайтесь на связи с вашим лечащим врачом, посоветовал хирург. Также нужно больше времени уделять физической активности. Это не обязательно должен быть спорт — достаточно регулярно заниматься физкультурой.

Ранее врач-диетолог Нона Озерянская советовала для профилактики тромбоза придерживаться средиземноморской диеты. В неё входят следующие продукты:

оливковое или льняное масло;

орехи;

фрукты;

листовые зелёные овощи;

жирная рыба.