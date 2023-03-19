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2 часа назад

Что делать для профилактики тромбоза

Секрет Фирмыиещё 1

Одна из самых распространённых причин инфаркта — тромбоз. Так называют закупорку сосудов плотными кровяным сгустками (тромбами), из-за которых нарушается кровоток и питание органов. К заболеванию обычно приводит сидячий, малоподвижный образ жизни. Ускоряют образование тромба вредные привычки и неправильное питание. Хирург Тахир Ярахмедов дал несколько советов по профилактике тромбоза.

Что делать для профилактики тромбоза
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Что приводит к тромбозу

Венный тромбоз часто образуется из-за продолжительной гиподинамии, сказал Ярахмедов агентству «Прайм». Под этим термином имеют в виду нарушения функций организма в результате недостаточной физической активности. Проще говоря, человек мало двигается, ведёт сидячий образ жизни. Ещё одна причина тромбоза — курение и злоупотребление алкоголем. Хирург посоветовал поскорее избавляться от вредных привычек.

Но иногда риск заболеть повышает генетическая предрасположенность — наличие тромбофилий. У таких людей с рождения нарушена свёртываемость крови, поэтому высока вероятно образования тромба. Из-за этого некоторым приходится всю жизнь принимать антитромботические препараты.

Наконец тромб может появиться из-за хирургический операций, травмы и хронических заболеваний: сахарного диабета, болезней сердца и сосудов, рака.

Профилактика тромбоза

Если вы в зоне риска, то обязательно всегда оставайтесь на связи с вашим лечащим врачом, посоветовал хирург. Также нужно больше времени уделять физической активности. Это не обязательно должен быть спорт — достаточно регулярно заниматься физкультурой.

Ранее врач-диетолог Нона Озерянская советовала для профилактики тромбоза придерживаться средиземноморской диеты. В неё входят следующие продукты:

  • оливковое или льняное масло;
  • орехи;
  • фрукты;
  • листовые зелёные овощи;
  • жирная рыба.

А хирург-флеболог Армен Авакян рекомендовал людям из группы риска носить компрессионные чулки, гольфы или колготки. Они распределяют напряжение, поэтому позволяют крови свободнее течь по венам. Врачи нередко прописывают их после операций.

Болезни и лекарства,
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