Все по полочкам: как правильно хранить лекарства дома

У нашей общей коллеги Ирины лекарства в квартире занимают целый ящик. «Двое детей, да и сами уже немолодые, то тут кольнёт, то там заболит», – объясняет она такое изобилие.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Но недавно Ира столкнулась с неожиданной проблемой.

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«Шею продуло, так я почти сутки разогревающую мазь искала! – жалуется она. – В ящике такие завалы образовались! Часть лекарств на одной полке, другая – в холодильнике. Половина уже просроченные, у некоторых инструкции потерялись. Как в этом во всём разобраться – ума не приложу»…

На самом деле для таких, как Ирина, есть несколько несложных правил. Запомните их, и тогда нужные лекарства всегда будут под рукой. А в домашней аптечке будет полный порядок.

Все в одном

Первым делом нужно определить подходящее место для аптечки. Лекарства нужно сосредоточить в одном месте.

Удобнее всего завести для хранения различные по цвету контейнеры (их продают в магазинах – на любой вкус и кошелёк): в один можно положить, например, лекарства от гриппа и простуды, в другой – от проблем с пищеварением, в третий – препараты для текущего приёма. Или придумайте другой принцип: например, в одну ёмкость сложите таблетки, в другую – мази, а в третью – пузырьки. Тогда искать их долго точно не придётся.

В темноте, да не в обиде

Большая часть препаратов не любит свет. Под его воздействием в ампулах и пузырьках могут протекать различные химические реакции, приводящие к тому, что лекарство теряет эффект. Или крайний вариант – портится настолько, что может привести к отравлению. Поэтому хранить аптечные средства лучше всего в шкафчике с непрозрачными дверцами.

Ещё один вариант – тёмный, плотно закрывающийся контейнер-аптечка, специально предназначенный для лекарства. Желательно убирать туда даже те препараты, которые вы принимаете каждый день. Оставлять их на тумбочке у изголовья кровати или на столе не стоит. Исключение можно сделать лишь для тех лекарств, которые упакованы в тару из тёмного стекла или непрозрачные флаконы.

Запомните: практически все таблетки, капсулы, порошки, перевязочный материал, пластыри активно впитывают влагу и из-за этого портятся. Поэтому их категорически запрещено хранить, например, в шкафчике в ванной. Не лучшее место для них также кухня, особенно шкафы, расположенные недалеко от плиты. Помимо влаги, лекарства здесь подвергаются ещё и воздействию высокой температуры. Если уж выбирать, то спальня или гостиная в этом смысле более безопасны.

Какие медикаменты должны быть в идеальной домашней аптечке:

– препараты от экстренных состояний – от кишечных расстройств, жаропонижающие, а также обезболивающие лекарства (и мази) и препараты, понижающие артериальное давление. Не повредит иметь дома и нашатырный спирт – его используют при потере сознания;

– средства от изжоги, пищеварительные ферменты (спасут при переедании);

– средства первой помощи при ранах и ожогах – перекись водорода, йод, зелёнка, спреи от ожогов, а также перевязочные материалы – бинты, вата, пластырь;

– препараты, необходимые при хронических заболеваниях, – они должны назначаться в индивидуальном порядке строго лечащим врачом;

– успокоительные препараты.

Выкиньте это немедленно

Раз в полгода проводите ревизию своей аптечки. Сразу же выкидывайте лекарства с истекшим сроком годности (он указан на упаковках и означает, что после этой даты производитель не может гарантировать их эффективность).

И запомните несколько правил. Во-первых, однозначно выкидывайте все глазные капли по истечении срока годности. Дело в том, что к этому времени в них прекращается действие консерванта, и в каплях начинают размножаться бактерии. А это, сами понимаете, прямой путь заработать какую-нибудь новую инфекцию.

Во-вторых, некоторые капсулы и таблетки, в зависимости от их свойств, могут поглощать водяные пары из воздуха, что может повлиять на их терапевтический эффект. В этом плане дешёвая бумажная упаковка (в неё, для примера, до сих пор запаковывают аспирин или те же недорогие таблетки от кашля) создаёт больше рисков по сравнению с пластиковыми и фольгированными упаковками.

В третьих, не используйте растворы для инъекций с истекшим сроком годности – в них могут образоваться токсические вещества. Также не стоит использовать ампулы, если они изменили свой цвет или в них появился мутный осадок.

Отдельно нужно сказать о витаминах. Специалисты предупреждают, что они разлагаются с большой скоростью, и на момент окончания срока годности в них уменьшается количество активных веществ.

И, наконец, не принимайте просроченные нитроглицерин, инсулин и антибиотики в жидкой форме. Дело может закончиться аллергической реакцией, отравлением, усилением инфекции, нарушением работы сердца. А вся ответственность в этом случае будет лежать только на вас.

Часто мы годами храним зелёнку и йод, выкидываем только в том случае, если пузырёк протёк или высох. В реальности срок годности йода – три года, а зелёнки – два года. Использовать их по истечении этого времени, как утверждают многие специалисты, не опасно, но всё-таки лучше избавиться от таких древних средств и заменить их на более новые.

«Сейчас зелёнка и йод выпускаются в современных формах – в виде карандашей, так их удобнее наносить на кожу, меньше опасность испачкать руки, – напоминают специалисты Росконтроля. – Но такие карандаши высыхают быстрее, особенно если колпачок был закрыт неплотно. Перед тем как откладывать в стопку «нужное», проверьте, сохранили ли зелёнка и йод свои свойства».

Пересыпать пилюли в другие пузырьки или отрезать части от блистеров с таблетками вообще нежелательно. Иначе увеличивается риск по ошибке принять не то лекарство или в нужный момент не обнаружить указаний на срок годности. Поэтому лучше всего хранить препараты в оригинальной упаковке, с инструкцией внутри.

Холодный прием

Часто лекарства держат в холодильнике, причём кладут на полочки дверцы.

«На самом деле очень ограниченное количество средств нуждается в низкой температура, а дверца для их места дислокации и вовсе не подходит, так как при открывании она больше всего страдает от тёплого воздуха комнаты, – предупреждают эксперты Росконтроля. – В холодильнике нужно держать ампулы, мази, свечи – только в том случае, если производитель предполагает такое хранение выпускаемых им средств! Лучше не класть лекарства просто на полку, упакуйте их в коробку или контейнер, чтобы упаковки точно не размокли».

В холодильнике ближе всего к морозильной камере желательно держать свечи, мази и пластыри требуется хранить на средних полках, таблетки и растворы, которым просто требуется прохлада (но не холод, чтобы они сохраняли свою консистенцию), положите максимально далеко от заморозки.