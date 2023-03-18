Терапевт развеял главные мифы о приеме антибиотиков

Антибиотики не стоит принимать для профилактики гриппа и ОРВИ, также вместе с этими лекарствами необязательно пить пробиотики. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, заместитель главного врача по медицинской части ЦКБ управления делами президента РФ Алексей Романов.

По словам эксперта, прием антибиотиков для профилактики и защиты от гриппа, ОРВИ и COVID-19 может нанести только вред. Это связано с тем, что такие препараты не действуют на вирусы. Антибиотики не направлены на уничтожение какой-то одной бактерии, продолжил врач.

"Большинство из лекарств после всасывания в кровь разносятся по всему организму. Они действуют как на нужные и полезные нам бактерии, так и на те, которые вызывают тяжелые заболевания", – подчеркнул Романов. Еще одна причина с осторожностью принимать такие препараты – множество побочных эффектов.

Наиболее известный из них – токсический. Часть антибиотиков способны вызывать снижение слуха. При длительных курсах и высоких дозах оно является необратимым. Соответственно, назначение медикаментов должен проводить только врач", – рассказал Романов.

Мнение, что при лечении антибиотиками нельзя употреблять молоко, специалист назвал заблуждением. Главное – не запивать им лекарства, для этих целей желательно использовать воду.

"Она наиболее нейтральна: не оказывает химического действия на препарат, не замедляет его всасывание и не перегружает желудочно-кишечный тракт", – рассказал терапевт в интервью программе "Доктор 24".

Также нет прямой зависимости между приемом антибиотиков и алкоголем. Однако употреблять такие напитки при лечении не стоит, подчеркнул Романов. По его словам, не доказана и эффективность пробиотиков при лечении антибиотиками. Поэтому нельзя сказать, что их нужно принимать вместе. Если пациенту прописали курс препаратов на 7–10 дней, а он видит эффект уже через 3–5, то бросить прием лекарств можно только после консультации врача, заключил Романов.