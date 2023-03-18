Миллионы страдают от пограничного расстройства личности. Как выглядят первые симптомы ПРЛ и как его лечить?

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) пока не очень хорошо изучено. Многие привыкли думать, что этот диагноз характерен для психопатов и крайне опасен для окружающих. Все дело в том, что пациенты с ПРЛ часто страдают перепадами настроения и склонны к агрессии в отношении к другим людям. Однако все ли так просто на самом деле? О том, как определить ПРЛ и взаимодействовать с «пограничниками», — в материале «Ленты.ру».

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Что такое пограничное расстройство личности?

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У всех случаются перепады настроения и самооценки, но иногда чрезмерное нестабильное состояние может говорить о наличии эмоционально неустойчивого расстройства.

МКБ-10 делит его на два подвида — импульсивное и пограничное. Импульсивное расстройство характеризуется часто выраженной сменой настроения, склонностью к импульсивным поступкам и повышенному уровню агрессии в отношениях с другими людьми.

Пограничное расстройство личности (ПРЛ) также выражается в постоянной нестабильности, гиперчувствительности в отношениях с другими людьми, плавающей самооценке. В отличие от импульсивного расстройства, люди с ПРЛ менее агрессивны по отношению к другим, но такие люди склонны к самоповреждению, вплоть до попыток покончить с собой

Главный признак пограничного расстройства, который является его основой, — это дефект идентичности, недостаток самовосприятия и самопонимания. У человека нет четкого представления о себе, своих свойствах и качествах, ему недостает внутренней опоры.

По статистике, женщины страдают ПРЛ в три раза чаще, чем мужчины.

Какие симптомы у пограничного расстройства личности?

Как объясняет психотерапевт Алексей Прибытков, люди с пограничным расстройством чаще всего чрезмерно боятся остаться в одиночестве, быть покинутыми, а потому склонны прилагать большие усилия, чтобы этого не случилось.

Признаки ПРЛ (пограничного расстройства личности)

1. Эмоциональные качели. В один миг люди с таким диагнозом идеализируют партнера, а в другую секунду уже его ненавидят. Несмотря на это, отношения с людьми с ПРЛ могут быть длительными, но нестабильными в эмоциональном плане. Из-за страха остаться в одиночестве люди с таким диагнозом могут стать зависимыми от других людей.

2. Чрезмерные вспышки гнева, сильная злоба. Пациенты могут выражать свой гнев, направляя его на близких людей как плату за пренебрежение и покинутость. Затем они начинают винить себя за подобное поведение.

3. Сильный страх быть брошенными. Людей с ПРЛ может выбить из колеи, когда кто-то значимый для них отменяет встречу или опаздывает на пару минут.

4. Быстрые изменения в жизненных ориентирах и самооценке. Цели и ценности меняются без особых причин. Так как такие люди склонны считать себя плохими, им необходимы импульсы извне, чтобы чувствовать себя живыми и нужными.

5. Импульсивные поступки, саморазрушающее поведение. В качестве примера можно привести злоупотребление психоактивными веществами, безрассудную трату денег, опасное вождение и переедание.

6. Паранойя, связанная с сильным стрессом. Потеря контакта с реальностью, ощущение отдельного существования от тела может длиться от нескольких минут до нескольких часов.

7. Cаботаж успеха. Люди с ПРЛ могут неожиданно бросить школу незадолго до окончания или разрушить многообещающие отношения.

8. Чувство опустошенности и отсутствие интереса к происходящему.

9. Суицидальные мысли и действия. Нанесение повреждений для «снятия эмоционального напряжения». Часто возникают в ответ на страх разлуки или отказ партнера.

Может присутствовать ряд других расстройств, в частности, депрессия, тревожные расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство, а также расстройство пищевого поведения и проблемы с употреблением наркотиков

Почему возникает пограничное расстройство личности?

Несмотря на то что причины возникновения ПРЛ не до конца известны, ученые утверждают, что появлению этого диагноза могут способствовать стрессы в раннем детстве. Многие пациенты стали жертвами сексуального или физического насилия, потеряли одного из родителей в подростковом возрасте или же столкнулись с игнорированием со стороны близких.

У некоторых людей присутствует генетическая предрасположенность к патологической реакции на стресс в жизненной среде. В этом случае ПРЛ может проявляться как наследственный компонент. Риск того, что у ребенка может возникнуть расстройство, повышается в пять раз, если среди его родственников встречаются люди с похожим заболеванием.

С ПРЛ возможно столкнуться, если у человека есть какие-либо нарушения функций мозга и нейрорегуляторных систем. Например, у пациентов могут быть зафиксированы сбои в регуляции химических веществ, выработки серотонина, влияющего на настроение.

Можно ли вылечить пограничное расстройство личности?

Пограничное расстройство личности трудно поддается лечению, но благодаря терапии и медикаментам людям с таким заболеванием можно помочь улучшить качество жизни и сгладить симптомы.

Существует несколько видов психотерапии для людей с ПРЛ.

1. Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Cочетает в себе индивидуальные и групповые сессии, где терапевты выступают в качестве коучей и доступны по вызову круглосуточно. Кроме того, пациентов обучают навыкам управления своими эмоциями и негативными ожиданиями. За время терапии они учатся ставить цели, улучшать свои привычки и заботиться о себе.

2. Терапия, основанная на ментализации. Она ссылается к способности людей размышлять и понимать состояние своего ума и других, помогает регулировать свои эмоции и понимать, как взаимодействие пациентов с другими людьми влияет на них самих. Ментализацию можно освоить с помощью безопасной привязанности к близкому человеку.

3. Психотерапия, сфокусированная на переносе. Она в первую очередь обращает внимание на взаимодействие пациента и терапевта. Специалист задает вопросы и помогает увидеть искаженное и нереальное самовосприятие во время сеанса. Например, резкая смена манеры поведения пациента во время встречи может стать поводом для обсуждения и размышлений. Результатом должны стать более здоровые отношения с другими людьми через перенос к терапевту.

4. Диалектическая поведенческая терапия (ДПТ). В ней используются принципы осознанности и принятия текущей ситуации и эмоционального состояния. ДПТ обучает навыкам контроля и уменьшает саморазрушительное поведение.

Лекарственные препараты помогают сдерживать специфические симптомы и чаще всего используются в совокупности с психотерапией. Для снижения признаков ПРЛ могут быть эффективны стабилизаторы настроения и атипичные нейролептики, которые используются для лечения тревоги, гнева и когнитивных расстройств.

Как определить пограничное расстройство личности у себя и близких?

Если вы подозреваете у себя ПРЛ, то попробуйте ответить на несколько вопросов:

1. Можете ли вы назвать себя «рисковым человеком»?

2. Склонны ли вы к импульсивным поступкам, о которых позже жалеете?

3. Чувствовали ли вы когда-нибудь неуверенность в себе, думали ли о том, что у вас нет четкого представления о себе?

4. Возникали ли у вас мысли о самоубийстве или желание нанести себе вред во время тяжелых эмоциональных переживаний?

5. Бывает ли вам сложно контролировать вспышки гнева и агрессию по отношению к другим людям?

6. Приходилось ли вам резко переходить от любви до ненависти по отношению к партнеру?

7. Случаются ли у вас сильные перепады настроения — от кратковременной, но сильной злобы и раздражительности до многодневной апатии и депрессии?

8. Есть ли у вас страх одиночества, который заставляет вас действовать неадекватно? Например, постоянно звонить близким людям, стараться быть всегда рядом со своим партнером?

Если вы ответили «да» на большинство вопросов, то есть смысл обратиться к специалисту. Симптомы могут быть связаны не только с ПРЛ, но и указывать на другие проблемы со здоровьем. Только психотерапевт может поставить грамотный диагноз и провести подробную консультацию.

Как общаться с людьми с пограничным расстройством?

Жизнь с людьми-«пограничниками» может напоминать эмоциональные качели и вызывает множество сложностей, в том числе вопрос: «Как с этим можно справиться?»

Автор книги «Далекие близкие. Как жить с человеком с пограничным расстройством личности: эмоции, границы, конфликты» Джерольд Крейсман создал инструкцию, как успешно взаимодействовать с людьми, у которых диагностировали пограничное расстройство.

Психиатр предлагает стратегию SET-UP, которая была разработана в начале 1980-х годов в рамках программы для лечения пациентов с ПРЛ в стационаре. Утверждения, связанные с компонентом S (от английского support — «поддержка»), звучат так: «Меня волнует, что ты чувствуешь», «Очень жаль, что с тобой это происходит», «Я хочу тебе помочь». E (empathy) — это сочувствие. Вы признаете, что человеку с ПРЛ плохо, его раздирают противоречивые чувства, и он испытывает дискомфорт. Важно показать человеку, что вы понимаете, с какими трудностями он сталкивается.

T (truth — от английского «правда») привлекает внимание к реалистичной оценке ситуации и к тому, что человек с пограничным расстройством должен взять на себя ответственность за свое поведение. Чаще всего здесь утверждения касаются решения насущных проблем. Можно сказать человеку: «Мы знаем, что случилось, но теперь нам необходимо разобраться с последствиями. Вот как могу помочь я. Что собираешься сделать со своей стороны ты?»

Компонент UP — это постоянное напоминание вам и вашему близкому человеку, что здоровые взаимоотношения всегда нуждаются в понимании, настойчивости и грамотном выстраивании.

Кроме того, необходимо напоминать людям с ПРЛ, что они вам небезразличны. Им часто нужно подтверждение своей значимости и важности в ваших глазах.

Люди с пограничным расстройством чаще всего замыкаются в себе из-за страха быть отвергнутыми, поэтому очень важно интересоваться их делами и самочувствием. Это отличная стратегия для налаживания контакта.

Смягчайте плохие новости поддержкой и сочувствием, чтобы близкий с диагнозом понимал, что вам важны его чувства и эмоции. Если ваши совместные планы отменяются, то постарайтесь предложить другой день для встречи.

Важно наблюдать, какие триггеры есть у близкого человека с ПРЛ. Как было сказано в предыдущих разделах, два основных — получить отказ и быть брошенным. Простые ситуации, к которым привыкло большинство, могут сильно ударить по «пограничникам». Допустим, если вы долго не отвечали на сообщение, потому что были заняты. В таком случае стоит объяснить, что ваше личное отношение к человеку не изменилось из-за этой ситуации

«Пограничники» в кино

Персонажи с ПРЛ часто встречаются в кино. Например, поведение «пограничника» демонстрируется во втором и третьем эпизодах «Звездных войн» в лице Энакин Скайуокер и Дарта Вейдера. Девушка отчаянно боится потерять свою любовь, утверждает, что не может без этого жить, в то время как злодей Вейдер чувствует себя потерянным и затрудняется с самоопределением.

В мультфильме «Ральф» главный герой также не раз демонстрирует признаки ПРЛ — он склонен к принятию импульсивных решений, внезапной смене настроения и зависит от своей подруги Ванилопы. Во втором фильме он боится, что девочка может оставить его в одиночестве. В то же время психическое заболевание героя делает его понимающим и чувствительным другом.

Еще один популярный персонаж с пограничным расстройством — БоДжек из мультсериала «Конь БоДжек». Главный герой — антропоморфный конь, популярная звезда ситкома 90-х, страдает от уменьшающегося с каждым годом внимания публики. У БоДжека нет четкого понимания себя, а самооценка зависит от мнения окружающих. Он манипулирует другими, импульсивно влюбляется. Вместе с тем конь очень раним, и его расстройство вредит прежде всего ему самому.