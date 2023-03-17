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1 час назад

Невролог назвал 8 причин, почему человек просыпается по ночам в одно и то же время

Чемпионат.com

Сегодня отмечается Всемирный день сна. Ночной отдых необходим для здоровья как головного мозга, так и внутренних органов. Но стресс, гормоны и другие проблемы со здоровьем «будят» почти каждого из нас каждые два-три часа. С чем ещё это может быть связано?

8 самых частых причин нарушения сна
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

"Причина часто кроется вовсе не во внешних раздражителях: шуме, свете, некомфортной температуре в комнате или неудобном матрасе. Частые пробуждения в течение ночи являются одной из форм бессонницы (неспособность человека полноценно спать при наличии возможностей и условий). Это наиболее распространённый симптом обращения взрослых за медицинской помощью", - невролог, нейрофизиолог, детский невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.

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В результате длительного нарушения сна происходят изменения внутренних органов и в головном мозге — в частности, в мозговой ткани накапливаются продукты деятельности нейронов, которые являются причиной распространённой болезни Альцгеймера.

Существует несколько разновидностей бессонницы. Это могут быть:
  • трудности с засыпанием — когда человек долго не может уснуть;
  • трудности с поддержанием сна — засыпание происходит, но потом человек просыпается несколько раз за ночь, и ему трудно уснуть снова;
  • ранние пробуждения — пробуждение происходит раньше желаемого времени, и потом очень трудно или невозможно уснуть снова;
  • беспокойный сон — человек спит всю ночь, но днём не чувствует себя бодрым и отдохнувшим.

Бессонница может быть острой (кратковременной) или хронической (длительной). Последняя может быть диагностирована, если нарушения сна возникают по крайней мере три ночи в неделю в течение как минимум трёх месяцев.

Способность засыпать в желаемое время и поддерживать сон без частых пробуждений зависит от множества вещей. Выявление этих причин и лежит в основе лечения бессонницы.

Их можно представить как комбинацию предрасполагающих, провоцирующих и поддерживающих факторов, которые меняются с течением времени.

Предрасполагающие факторы (факторы, повышающие риск расстройства сна):
  • особенности личности в виде тревожности, чрезмерной восприимчивости, мнительности;
  • хронические психические расстройства, депрессия или тревога;
  • сменная работа или неустойчивые режимы сна и бодрствования;
  • хронические болевые синдромы.

Провоцирующие факторы — это условия, при которых у человека, предрасположенного к нарушению сна, появляется бессонница. Как правило, это хроническая или острая стрессовая ситуация (болезнь, семейные проблемы, потеря близких, смена профессии и др.).

Поддерживающие факторы — это условия, при которых начавшиеся нарушения сна закрепляются и переходят в хроническую стадию. К ним относится нарушение гигиены сна:

  • длительное пребывание в постели, просмотр телевизора в попытках уснуть;
  • длительный дневной сон;
  • страх не уснуть;
  • приём стимуляторов днём;
  • приём снотворных препаратов.

Причин нарушения сна может быть множество

Их можно разделить на несколько групп:

1. Психологические причины — тревожные расстройства, депрессия, длительная психотравмирующая ситуация, эмоциональное выгорание. Незавершённые рабочие и личные дела могут вызывать у человека переживания, напряжение и бессонницу.

2. Соматические заболевания — заболевания других органов и систем: сахарный диабет, патология щитовидной железы, патология сердца (одышка, частое сердцебиение, боли в сердце), лёгких (кашель, нехватка воздуха), заболевания почек и мочевыводящих путей (частые позывы к мочеиспусканию), опухолевые заболевания, любые острые заболевания, перенесённые длительные болезни.

Частые пробуждения в ночное время также могут быть вызваны желанием сходить в туалет, например, из-за приёма мочегонных средств или заболеваний предстательной железы.

3. Приём лекарственных препаратов. Многие стимуляторы имеют эффективный период полувыведения более 10 часов и поэтому могут мешать как засыпанию, так и поддержанию сна. Антидепрессанты тоже могут вызывать бессонницу. Иногда негативные эффекты после их приёма носят временный характер.

4. Причины, связанные с репродуктивной системой. Беременность, менопауза, предменструальный синдром.

5. Дефицит микронутрикетов. Например, недостаток витамина Д3, магния, витаминов группы В, йода, железа, недостаток триптофана в пище.

6. Заболевания нервной системы. Рассеянный склероз, инсульт, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, перенесённые черепно-мозговые травмы.

7. Нарушения образа жизни. Злоупотребление стимуляторами (кофе, энергетики), длительный дневной сон, низкая физическая активность, нарушение гигиены сна.

8. Другие нарушения сна, сопровождающиеся симптомами бессонницы. Синдром беспокойных ног, обструктивное апноэ сна, циркадные нарушения сна — джетлаг, сменный график работы с ночными сменами.

"Наиболее частая причина внезапных пробуждений ночью — остановка дыхания во сне. Ночной отдых состоит из полуторачасовых циклов. В каждом из них поочерёдно сменяются поверхностный сон, глубокий и сон со сновидениями. В последнюю фазу снижается тонус мышц, в том числе мышц глотки. Именно в этот момент и случаются громкий храп и остановка дыхания во сне. От этого человек просыпается, чтобы снова начать дышать. Такой прерывистый сон не приносит освежения. Люди утром ощущают головную боль, а днём — сонливость. В этом случае стоит обратиться к специалисту", — терапевт, пульмонолог, сомнолог Максим Новиков.

Как мы уже сказали выше, полноценный здоровый сон зависит от множества факторов, выявление и устранение причины нарушения сна и лежат в основе эффективного лечения бессонницы.

Не забывайте о простых правилах, которые улучшают качества ночного отдыха:

  • в комнате, где вы спите, должно быть тихо, темно и прохладно (температура ниже 20°C);
  • за пару часов до сна не стоит пить крепкий чай, кофе и сладкие газированные напитки;
  • старайтесь спать более семи-восьми часов. Если это не удаётся, минимальная продолжительность сна должна составлять шесть часов.
Болезни и лекарства,Максим Новиков,
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