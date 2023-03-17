Диетолог раскрыл опасный для онкопациентов продукт

Молоко может ускорять рост злокачественных опухолей, заявил диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.
В беседе с NEWS.ru Ковальков отметил, что особенно опасными молочные продукты будут для пациентов, диагнозы которых связаны с поражением мышечных тканей. Речь, в частности, о раке матки и простаты. По словам диетолога, в молоке наличествует соматотропный гормон, на котором опухоли «растут, как дрожжи».
Эксперт также упомянул, что раковые клетки не обязательно вызывают опухоли. Он подчеркнул, что в организме каждый день зарождаются тысячи таких клеток, однако большинство из них уничтожает иммунная система.