Диетолог раскрыл опасный для онкопациентов продукт

В беседе с NEWS.ru Ковальков отметил, что особенно опасными молочные продукты будут для пациентов, диагнозы которых связаны с поражением мышечных тканей. Речь, в частности, о раке матки и простаты. По словам диетолога, в молоке наличествует соматотропный гормон, на котором опухоли «растут, как дрожжи».