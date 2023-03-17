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1 час назад

Диетолог Ковальков раскрыл опасный для онкопациентов популярный продукт

Слово и Дело

Молоко может ускорять рост злокачественных опухолей, заявил диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Диетолог раскрыл опасный для онкопациентов продукт
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

В беседе с NEWS.ru Ковальков отметил, что особенно опасными молочные продукты будут для пациентов, диагнозы которых связаны с поражением мышечных тканей. Речь, в частности, о раке матки и простаты. По словам диетолога, в молоке наличествует соматотропный гормон, на котором опухоли «растут, как дрожжи».

Эксперт также упомянул, что раковые клетки не обязательно вызывают опухоли. Он подчеркнул, что в организме каждый день зарождаются тысячи таких клеток, однако большинство из них уничтожает иммунная система.

Болезни и лекарства,Алексей Ковальков,
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