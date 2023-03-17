Зазевались: к каким болезням может привести недосып

Почти 40% россиян страдают недосыпом. Его причинами они назвали отсутствие самодисциплины, усталость и тревогу. Разбираемся, к каким проблемам приводит бессонница и как нормализовать режим.

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Причины

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Больше половины россиян (60%) удовлетворены качеством своего сна, еще 40% жалуются на недосып, сообщила "Российская газета" со ссылкой на исследование. При этом треть респондентов (30%) высыпается всегда, еще столько же признались, что происходит это только в выходные.

Каждый третий участник опроса отметил, что спит по 7–8 часов в сутки. Каждый четвертый – 5–6 часов в будние дни, но дает себе возможность отоспаться в выходные. При этом каждый пятый опрошенный указал, что его норма – 4–6 часов в любой день недели.

Самые популярные причины, которые мешают высыпаться россиянам, – это отсутствие самодисциплины и режима (20%), усталость и мысли о работе (18%), а также тревога и стресс (14%). Причем 60% респондентов признались, что не предпринимают никаких действий, если не могут уснуть. Еще 25% в этом случае читают книгу или смотрят кино, 6% пользуются снотворным. Остальные же 2% считают овец.

Серьезнее, чем кажется

Постоянный недосып приводит к ухудшению когнитивных функций человека, а также повышает риск развития вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.

"Внимательность, мышление, принятие решений, запоминание – это все связано со сном. Если человек не высыпается, в первую очередь страдает оперативная память", – объяснила она.

Здоровье мозга тоже зависит от сна, потому что вредные продукты из него выводятся ночью. На это влияет даже поза. Например, бета-амилоиды выводятся лучше всего, если спать на боку.

Проблемы со сном негативно отражаются на иммунитете, продолжила врач. "Если не высыпаться, снижается восприимчивость к инфекциям, вирусам, бактериям. На следующий день после бессонной ночи вероятность заболеть, если кто-то рядом чихнет, вырастает на 20–30%", – рассказала Царева.

Кроме того, с недосыпом активируется стрессовая система. Зачастую таких пациентов начинает сильнее тянуть к еде, предупредила эксперт. "В длительной перспективе это вызывает нарушения обмена жиров и углеводов. Что затем повышает риск сахарного диабета, ожирения, ишемической болезни сердца, сердечно-сосудистых заболеваний", – отметила врач.

Если наблюдается длительное нарушение сна, первое, что нужно сделать, – понять первопричину проблемы, рассказала Москве 24 сомнолог-консультант Татьяна Ларье.

Например, есть привычка спать по 15 минут днем. Естественно, это мешает отдыхать ночью, а потому надо избавиться от такого режима. Если причина в тревоге и стрессе, нужно обращаться к сомнологу или психологу. Бессонница также может быть из-за недостаточной физической активности в течение дня.

Кроме того, важно подобрать свою норму сна, конкретного значения здесь не существует. Высказывание, что взрослый человек должен спать восемь часов в сутки, – миф, подчеркнула специалист.

"Нормы 18-летнего и 60-летнего человека отличаются. Так же как и для IT-специалиста, который весь день проводит за компьютером, и спортсмена", – отметила она.